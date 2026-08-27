Caballero reclama a la Xunta que impulse el nuevo embalse del Oitavén acordado en 2022.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado a la Xunta de Galicia que impulse la construcción de un nuevo embalse aguas arriba de Eiras, en el río Oitavén, una infraestructura contemplada en un estudio acordado y financiado conjuntamente en 2022 por la Xunta, el Gobierno de España y el Concello.

El regidor recuperó esta propuesta ante la situación actual de Eiras, que, según aseguró, se encuentra en el peor nivel de reservas para estas fechas de toda la serie histórica, por debajo incluso de los registros de 2011 y 2017, y criticó que la Administración autonómica sitúe ahora en 2070 el horizonte para resolver las necesidades de abastecimiento.

Caballero advirtió de que el problema no afecta solo al consumo doméstico, sino también a la actividad industrial y a la capacidad de Vigo para atraer nuevas empresas. Recordó que durante la sequía de 2017 se llegó a plantear la paralización de Stellantis y otras industrias y que la ciudad estuvo "a menos de un mes de quedarse sin agua".

"El bien más preciado en este momento es el agua", afirmó, defendiendo que el territorio dispone de recursos hídricos, pero necesita mayor capacidad para almacenarlos y garantizar el suministro durante los periodos secos.

El alcalde también se refirió a los problemas de abastecimiento en otros municipios del área y aseguró que Vigo garantizará agua a Baiona, recordó la actuación municipal para reparar la conducción hacia Moaña y avanzó que el Concello asumirá una inversión de más de un millón de euros para solucionar las pérdidas en la tubería hacia Redondela.

Además, puso en valor la nueva potabilizadora construida por Vigo por cerca de 25 millones de euros y rechazó los datos de la Xunta sobre pérdidas en la red, asegurando que las fugas se sitúan en el 6,3%, "las más bajas de Galicia y de las más bajas de España".

Respecto a las cantidades que la Xunta reclama al Concello por la gestión de Eiras, Caballero señaló que el asunto está judicializado y pendiente del Tribunal Supremo, por lo que sostiene que actualmente "no hay ninguna deuda" determinada.

Finalmente, responsabilizó directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de la situación y anunció que le enviará el estudio de 2022. "Señor Rueda, responda usted políticamente a todo esto", concluyó.

"El agua y el dinero son de todos"

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, respondió a las declaraciones de Abel Caballero acusándolo de recurrir "un año más" a las mismas "ocurrencias y falacias" en torno al abastecimiento.

Ortiz defendió que "el agua y el dinero son de todos" y reprochó al alcalde que utilice esta cuestión como "otro mantra contra la Xunta". Además, cuestionó la gestión de la concesionaria municipal, a la que acusó de mantener una tarifa elevada mientras destina recursos a actuaciones como bancos, aceras o campañas publicitarias "en vez de reparar las fugas y mejorar el suministro".

También sostuvo que existen ya "dos sentencias firmes" que obligan al Concello a asumir el canon de saneamiento y afirmó que fue la Xunta la que actuó ante los problemas detectados en las válvulas del sistema de abastecimiento.

Ortiz amplió sus críticas a la relación del Concello con otras administraciones y acusó a Caballero de mantener una estrategia permanente de confrontación que, a su juicio, perjudica a Vigo. La delegada citó como ejemplos los retrasos en proyectos como la avenida de Madrid, la Biblioteca del Estado, el túnel de Doblada, la señalización del Camino de Santiago, la ETEA o las pistas de atletismo, y cuestionó también la política municipal de vivienda protegida.

"Alcalde, por favor, deje las guerras", reclamó Ortiz, que acusó al regidor de actuar por "intereses electorales" y le pidió que centre su gestión en "solucionar las necesidades de los vigueses".