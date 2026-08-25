La Diputación emplaza a Xunta y AENA a reunirse en septiembre para impulsar el Pacto por Peinador. Diputación de Pontevedra

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha emplazado a la Xunta de Galicia y a AENA a iniciar en septiembre las reuniones para poner en marcha el denominado Pacto por Peinador, una iniciativa planteada hace dos semanas con el objetivo de reactivar el aeropuerto de Vigo y avanzar en la captación de nuevas conexiones aéreas.

La representante provincial en Vigo explicó que tanto la Xunta como AENA han respondido favorablemente a las cartas remitidas por la Diputación para promover un acuerdo institucional en torno al futuro de la terminal viguesa.

"En ambos casos respondieron con plena predisposición para sentarnos y trazar una senda de recuperación en Peinador", señaló Sánchez, que considera que los casos de negocio ya analizados para conexiones con París, Londres, Ámsterdam o Milán constituyen "un punto de partida idóneo".

Las reuniones previstas para septiembre deberán servir para concretar los siguientes pasos y definir la aportación de cada administración para atraer nuevas rutas. En este sentido, Sánchez recordó el compromiso de la Diputación de Pontevedra de destinar 200.000 euros a promoción en origen durante el primer año por cada nueva conexión que se abra desde Vigo.

"Es una apuesta concreta, con recursos fijados y con una meta muy clara: que Peinador tenga más y mejores conexiones", afirmó la vicepresidenta provincial. Sánchez admitió que recuperar la actividad del aeropuerto "no será una tarea fácil", aunque destacó que existe una "fuerte voluntad" entre las administraciones implicadas para avanzar hacia un objetivo común.

También defendió la necesidad de incorporar al proceso a los agentes económicos y empresariales.

Sin respuesta del Concello

La vicepresidenta volvió además a invitar al Concello de Vigo a sumarse al Pacto por Peinador, pese a que, según indicó, el alcalde, Abel Caballero, todavía no ha respondido a la propuesta trasladada por la Diputación para participar en esta iniciativa.

Sánchez contrapuso esta situación con la colaboración alcanzada en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, donde Concello de Santiago, AENA y Xunta trabajaron conjuntamente para captar nuevas rutas de Wizz Air sin subvencionar directamente a la compañía.

"Los aeropuertos funcionan mejor cuando las administraciones colaboran", afirmó Sánchez, quien aseguró que la Diputación continuará trabajando para que Peinador "tenga la posición que le corresponde".