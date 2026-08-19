Vigo rehabilita los cañones de la fortaleza y anuncia más cambios en O Castro

Abel Caballero y Carmela Silva posan con los cañones acompañados de los técnicos encargados de su restauración. Treintayseis

El Concello de Vigo ha restaurado los dos cañones situados a la entrada de la fortaleza de O Castro, que se encontraban deteriorados, en especial, la base de madera, conocida como cureña.

El alcalde Abel Caballero ha informado de que se han invertido 32.000 euros en los trabajos, una labor "excepcional" por la que ha felicitado los técnicos municipales.

Caballero ha recordado que estos cañones de defensa de la ciudad nunca llegaron a disparar y que fueron adquiridos por Fernando VII entre 1817 y 1818 al zar Alejandro I de Rusia. "Dice la leyenda que no valían gran cosa", ha matizado.

"Yo no sé si dispararon o no, o si valían lo que pagaron por ellos, pero cualquier ejército que vea este cañón defendiendo una fortaleza ya no ataca. Por tanto, fuera como fuera, la decisión fue buena", ha celebrado el regidor, que los ha calificado de "impresionantes".

Más novedades en O Castro

Así, el Gobierno municipal continúa con las intervenciones en O Castro, tras la restauración de la muralla y la recuperación de los túneles y el polvorín. Sobre esto último, ha reafirmado que "lo más importante" que han hecho desde el Concello es derruir el restaurante El Castillo, que era "un pastiche". "

Tirar aquel adefesio que había allí y, de repente, descubrimos una parte extraordinaria de la muralla: descubrimos el túnel, lo rehicimos y rehicimos la parte central", ha celebrado.

Ahora, el siguiente "pastiche" que desaparecerá será la cafetería O'Castro, situada junto a la puerta de la fortaleza. "Le queda poco de concesión y vamos a tratar incluso de recuperarlo antes para tirarlo", ha señalado Caballero, para "dejar la muralla entonces completamente descubierta".

De esta manera, los servicios de restauración se trasladarán a las instalaciones del antiguo Mirador de O Castro, hoy totalmente abandonadas, y que el Gobierno local decidió no derruir y construir zonas verdes para volver a darle utilidad.