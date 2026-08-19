Caballero acusa a la Diputación de dejar a Vigo sin fondos y Sánchez responde: "Están garantizados"

El Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra han vuelto a elevar el tono de su enfrentamiento por los fondos provinciales destinados a la ciudad en 2027.

Por un lado, el alcalde Abel Caballero asegura que la institución no quiere firmar el convenio de inversiones y que el presupuesto municipal se aprobará sin contar con esa partida, mientras que la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, sostiene que los 5 millones de euros están garantizados y acusa al alcalde de mantener sin ejecutar fondos correspondientes a 2026.

Así, Caballero ha acusado a la Diputación de Pontevedra de no querer firmar el convenio de inversiones para 2027 y ha asegurado que el Concello cerrará sus presupuestos sin contar con esos fondos. "La Diputación son unos puferos que no nos pagan lo que nos deben", afirmó el regidor, que recordó que durante la etapa de Carmela Silva los acuerdos se firmaban por tres años.

El regidor sostiene que la aportación provincial debería haber aumentado de los 5,5 millones actuales y reprocha al gobierno de la Diputación que ni siquiera garantice esa cantidad para el próximo ejercicio. El alcalde contrapuso esos fondos con el dinero que, según señaló, recibe la institución provincial del Estado en función del peso económico y poblacional de Vigo.

"Este próximo año 90 millones y no quieren firmar el convenio por los 5,5 millones cutres que nos dan", criticó.

El regidor aseguró que el presupuesto municipal seguirá adelante pese a esta situación y responsabilizó directamente al PP de Vigo. Si no se firma el convenio, asegura Caballero, esos fondos acabarán destinados a otros municipios.

"A Vigo le dedicará cero euros en el convenio. Cero, lo que nunca pasó", afirmó antes de cargar contra la futura candidata popular a la Alcaldía.

"Están garantizados"

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, respondió asegurando que los fondos para Vigo en 2027 están garantizados. "Los 5 millones de la Diputación de Pontevedra para inversiones en el año 2027 en Vigo están garantizados", afirmó, añadiendo que ese dinero no se desviará a ningún otro concello incluso aunque el alcalde no lo acepte.

Sánchez reprochó además al Concello que todavía no haya presentado ninguna propuesta concreta de inversión para el próximo año y recordó que la cantidad reservada es la misma que recibía Vigo durante la presidencia de Carmela Silva.

La vicepresidenta vinculó las críticas de Caballero al escenario electoral y censuró que considere insuficientes esos fondos. "Ya es triste que 5 millones le parezcan una miseria", señaló.

La dirigente provincial trasladó también la disputa a las inversiones de este año y aseguró que el Concello mantiene 7,5 millones de euros de fondos provinciales de 2026 sin utilizar. "Se queja de los 5 millones del año 2027 cuando tiene 7,5 millones sin usar del año 2026", criticó.

Sánchez defendió que la Diputación ha comprometido 47 millones de euros en inversiones para Vigo durante este mandato y concluyó emplazando al alcalde a negociar: "Cuando quiera, usted y el presidente de la Diputación pueden firmar los convenios que quieran".