Vigo vuelve a permitir el baño en la playa de A Punta tras confirmar el "excelente" estado del agua

El Concello de Vigo ha confirmado este martes el estado "excelente" del agua en la playa de A Punta, ubicada en el barrio de Teis. Así, los vecinos podrán volver a disfrutar de un buen baño ante la alerta por calor que azota la ciudad olívica.

"Las últimas analíticas realizadas en la playa de A Punta dieron resultado de agua excelente, por lo que se procedió a la retirada de las señales de baño no recomendado", ha informado el gobierno local en un comunicado de prensa.

El Concello desaconsejó el baño en este arenal el pasado miércoles 12 de agosto, tras detectar bacterias de Escherichia coli. Entonces, no se detectó ninguna fuga ni incidencia en el sistema de saneamiento y se anunció una investigación para averiguar las causas de los análisis negativos.

La decisión municipal coincide con la alerta naranja decretada por la Xunta de Galicia por calor. Este martes será el cuarto día consecutivo en el que las temperaturas máximas se sitúan por encima de los 30 grados.

Así, los vecinos de Teis podrán volver a disfrutar de un buen baño para refrescarse a escasos metros de sus hogares, sin tener que desplazarse a otros puntos de la ciudad.