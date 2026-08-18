Fallece un marinero en Vigo mientras faenaba cerca de las Islas Cíes

Tragedia nocturna en la ría de Vigo. Un marinero de 61 años, del buque 'Playa de Cesantes', ha perdido la vida tras sufrir un accidente con la maquinilla cuando faenaba cerca de las islas Cíes.

Según indicaron fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, el pesquero del cerco dio la alerta sobre las 00:22 horas de este martes. Entonces se encontraba a 1,2 millas de Punta Couso.

El Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo pidió al helicóptero Pesca I, que se encontraba en vuelo, que se mantuviese sobre la zona, pero finalmente no tuvo que intervenir.

El pesquero puso rumbo al puerto de O Berbés, donde atracó sobre las 02:20 horas. Hasta allí se movilizó la Policía Judicial de la Guardia Civil, según explicaron fuentes del Instituto Armado.