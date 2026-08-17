Dos personas heridas tras volcar un vehículo en A Guarda (Pontevedra)

Un coche ha volcado esta tarde en A Estrada (Pontevedra) y, tras el accidente, han resultado heridas las personas que iban en él. Ello provocó que tuvieran que ser rescatadas del interior del coche por los bomberos y que, posteriormente, fueran trasladadas al hospital.

Europa Press ha podido saber que los gestores del 112 Galicia se comunicaron con los afectados a través del sistema 'eCall', que envió la señal automática pasadas las 15:00 horas. De este modo, la central supo que estaban atrapados en el interior del coche, que volcó en la parroquia de Ribeira, en A Estrada.

Puesto que los ocupantes estaban atrapados, el 112 pidió la colaboración de los Bomberos de O Deza y del GES de A Estrada. Una vez fuera del vehículo, fueron atendidos por el equipo del 061, que se encargó de su traslado posterior en sendas ambulancias, en las que fueron conscientes. En el operativo también colaboraron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los miembros de Protección Civil.