Vigo detecta bacterias en la playa de A Punta y desaconseja el baño en el arenal

El Concello de Vigo ha informado este miércoles que ha detectado bacterias de Escherichia coli en la playa de A Punta, en el barrio de Teis. En consecuencia, el gobierno municipal desaconseja el baño en este arenal.

En un comunicado de prensa, la corporación local ha afirmado que comprobaron que tanto la depuradora como la red de saneamiento de la zona funcionan "correctamente y con total normalidad". Así, han anunciado que están investigando las posibles causas que pudieron motivar esta situación.

Además, ha informado de que la Xunta de Galicia realizará este miércoles una nueva toma de muestras, así como repetirá los análisis del agua. "Los resultados estarán disponibles previsiblemente este viernes", han avanzado.