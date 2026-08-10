El tiempo en Vigo para el miércoles 12 de agosto ¿Será visible el eclipse?

Cuenta atrás en Vigo para el eclipse solar que dejará a oscuras gran parte de la península ibérica. La magnitud del fenómeno será del 99%, no total, y su visibilidad dependerá de la nubosidad del próximo miércoles 12 de agosto.

La amenaza de nubosidad ha encendido las alarmas en gran parte de Galicia, ya que podría entorpecer la visión del eclipse del próximo 12 de agosto. Así, medios y ciudadanos están atentos a las previsiones meteorológicas ante el deseo de observar el evento.

Según el visualizador del fenómeno del Instituto Geográfico Nacional (IGN), elaborado a partir de datos de la AEMET, advierte de la presencia de nubes bajas en Costa da Morte y en A Mariña. Este frente nuboso procede del Atlántico y envuelve todo el noroeste peninsular.

El tiempo en Vigo

A dos días días del evento astronómico del año, MeteoGalicia prevé este lunes cielos poco nublados o despejados para los próximos días. En cuanto a las temperaturas, serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo esperado para este período del año.

El mapa del IGN confirma estas previsiones de la agencia meteorológica gallega para la hora del eclipse. Se observa la presencia de nubosidad baja frente a la ciudad olívica, pero mar adentro, por lo que vigueses y viguesas tendrán la suerte de observar el eclipse parcial desde sus hogares.

Mapa de nubosidad elaborado por el Instituto Geográfico Nacional Captura de pantalla - IGN

Según información difundida por la Xunta de Galicia, en Vigo el fenómeno astronómico arrancará a las 19:32:52 y finalizará a las 21:23:45, siendo el punto álgido que se producirá a las 20:30:10.

Cabo Estai, zonas y viviendas con vistas a las Islas Cíes, Bouzas (paseo), el mirador de A Madroa, Monte do Castro, Samil, Monte Alba y el mirador Paseo de Alfonso son los miradores recomendados por la corporación local para la observación del eclipse.

Recomendaciones de expertos

Utilizar las gafas adecuadas es fundamental para evitar daños graves en la retina debido al eclipse. Mientras el Sol no esté cubierto, no se debe mirar directamente a él sin ellas. Deben llevar marcado el CE, con la ISO 12312-2", explicó a Quincemil el oftalmólogo Carlos Gutiérrez Amorós.

En esta línea, el óptico-optometrista y directivo de la Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, Álex Dubra, advierte de que "la retina no tiene sensores del dolor. Se puede estar quemando por la luz del sol y no vamos a sentir dolor y tampoco calor, por lo que no nos vamos a dar cuenta".

Además, cabe mencionar que no se debe observar el sol con las gafas más de tres minutos. "Yo recomiendo no hacerlo más de un minuto, mientras esté el eclipse parcial. Solo hay una excepción, cuando está la franja de eclipse total, que se podría mirar sin gafas, pero es arriesgado", sugiere Carlos Gutiérrez.

Colectivos más vulnerables como niños y niñas o personas mayores deben extremar sus precauciones. Las mascotas también pueden sufrir daños irreparables en su visión en caso de observar el eclipse, por lo que también recomiendan el uso de gafas para animales si les acompañan a ver el fenómeno astronómico.

Ver el eclipse de forma segura

Con el fin de poder disfrutar del eclipse de forma segura, el Consello da Cultura Galega ha publicado una serie de recomendaciones, entre las que destacan: