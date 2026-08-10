Diputación y Concello de Vigo invertirán 3 millones en la reforma de la calle Doutor Carracido

La Diputación de Pontevedra aprobará este viernes un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vigo para invertir 3 millones de euros en la humanización de la calle Doutor Carracido. La institución provincial aportará cerca del 70 % del presupuesto del proyecto, con aproximadamente 2,2 millones de euros, lo que supone un paso más en el compromiso de la Diputación con el desarrollo de la ciudad, para la que la Diputación tiene comprometidos más de 47 millones de euros.

Según explicó la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, las principales actuaciones de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de doce meses, son la ampliación y renovación de las aceras, el asfaltado integral de la calzada, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la renovación de las infraestructuras subterráneas, la mejora de la iluminación y la puesta en valor del espacio público.

Luisa Sánchez recordó que la Diputación ya ha remitido el convenio para la reforma de Rosalía de Castro, al que se suma ahora el convenio de Doutor Carracido. Además, la vicepresidenta de la Diputación recordó también la necesidad de prorrogar el convenio para la financiación de las obras en la Finca Matías, a la espera de que el Ayuntamiento motive la prórroga del convenio firmado en 2024 para que la comisión de seguimiento pueda tramitarla.

"Entre los 5 millones del convenio de este año y los 2,5 millones de Finca Matías, ahora mismo el Concello de Vigo tiene 7,5 millones de euros pendientes de formalizar con la Diputación de Pontevedra", señaló.

Luisa Sánchez también se refirió a la propuesta para el aeropuerto de Peinador, con la que se inyectarían "200.000 euros a cada destino que busque poder establecerse en Vigo para ofrecer soluciones a este momento tan grave para una infraestructura fundamental para el sector empresarial y turístico".