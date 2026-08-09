Las nubes invaden el cielo de Vigo este domingo, última jornada de O Marisquiño

Vigo ha despertado este segundo domingo de agosto con cielo nublado. Las nubes han tomado la ciudad esta mañana, aunque el celeste volverá a lucir por la tarde, cuando tendrán lugar las finales de las competiciones deportivas de O Marisquiño.

Según Meteogalicia, los cielos se mantendrán poco nublados o despejados, con momentos de nubes y claros, durante la jornada de este domingo. En cuanto a las temperaturas, serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo esperado para este periodo.

En concreto, los termómetros se situarán entre los 20 y los 26 grados, valores que se mantendrán sin cambios con el paso de los días. En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.

Los riders, breakers, skaters y el conjunto de los 1.500 deportistas de O Marisquiño están de enhorabuena, ya que la lluvia no entorpecerá sus ejercicios en la jornada final del festival urbano. Este domingo tendrán lugar las finales y las entregas de premios de todas las disciplinas, así como el torneo de DMC.