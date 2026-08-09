Los municipios a menos de dos horas de Vigo donde mejor se verá el eclipse solar total de 2026

El próximo miércoles 12 de agosto, Galicia vivirá un acontecimiento astronómico histórico: un eclipse solar total. Se trata de un fenómeno excepcional que no se veía en la comunidad desde 1912 y que será el primero de estas características en lo que va de siglo.

Aunque en Vigo el eclipse no llegará a ser total, la Luna cubrirá alrededor del 99 % del disco solar, un espectáculo único que muchos vecinos no querrán perderse. Sin embargo, quienes deseen contemplar la totalidad del eclipse no tendrán que desplazarse demasiado lejos. En la provincia de Pontevedra hay tres municipios en los que la Luna ocultará por completo el Sol durante unos segundos, sumiendo el cielo en una oscuridad casi total antes de que la luz regrese.

En conjunto, el eclipse comenzará a las 19:31:56 horas y finalizará a las 21:22:42 horas. Aunque la fase de totalidad apenas durará unos segundos, el desarrollo completo del fenómeno se prolongará durante cerca de dos horas.

Se trata de Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces, los tres situados a menos de dos horas en coche de Vigo. En Agolada, el máximo del eclipse está previsto para las 20:29:12 horas. La fase de totalidad durará 35 segundos y la magnitud del eclipse alcanzará el 104 %, lo que garantiza la ocultación completa del disco solar.

En Rodeiro, el instante de máxima cobertura llegará a las 20:29:23 horas. La totalidad se prolongará durante 13 segundos y la magnitud será del 103 %. Por su parte, en Vila de Cruces el máximo del eclipse se producirá a las 20:29:10 horas, con una duración de 20 segundos y una magnitud también del 103 %.

Con motivo de este acontecimiento, el Concello de Vila de Cruces ha organizado una observación guiada en el Alto da Madanela, dirigida por el astrónomo Eduardo Ojero Pascual. La actividad comenzará con la apertura del recinto a las 18:00 horas, mientras que la observación guiada arrancará a las 19:30 horas. La fase de totalidad podrá contemplarse alrededor de las 20:15 horas. La participación requiere inscripción previa, que podrá realizarse hasta el 9 de agosto a través del correo electrónico "noemi.lois@viladecruces.es". Además, las 250 primeras personas inscritas recibirán gratuitamente unas gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad.

Además, a menos de dos horas por carretera de la ciudad de Vigo se encuentran numerosos municipios de A Coruña y Ourense donde también se podrá disfrutar de la totalidad del eclipse:

A Coruña

A Capela: El máximo será a las 20:28:05, durará 1 minuto y 31 segundos

A Coruña: El máximo será a las 20:28:13 y la totalidad durará 1 minuto y 16 segundos.

A Laracha: El máximo será a las 20:28:27 y la totalidad durará 56 segundos.

Abegondo: El máximo será a las 20:28:27 y la totalidad durará 1 minuto y 10 segundos.

Aranga: El máximo será a las 20:28:25 y la totalidad durará 1 minuto y 21 segundos.

Ares: El máximo será a las 20:28:07 y la totalidad durará 1 minuto y 25 segundos.

Arteixo: El máximo será a las 20:28:21 y la totalidad durará 1 minuto y 6 segundos.

Arzúa: El máximo será a las 20:28:57 y la totalidad durará 47 segundos.

Bergondo: El máximo será a las 20:28:17 y la totalidad durará 1 minuto y 19 segundos.

Betanzos: El máximo será a las 20:28:21 y la totalidad durará 1 minuto y 17 segundos.

Boimorto: El máximo será a las 20:28:48 y la totalidad durará 1 minuto.

Cabanas: El máximo será a las 20:28:07 y la totalidad durará 1 minuto y 27 segundos.

Cambre: El máximo será a las 20:28:21 y la totalidad durará 1 minuto y 12 segundos.

Carballo: El máximo será a las 20:28:31 y la totalidad durará 44 segundos.

Carral: El máximo será a las 20:28:27 y la totalidad durará 1 minuto y 7 segundos.

Cerceda: El máximo será a las 20:28:33 y la totalidad durará 57 segundos.

Cerdido: El máximo será a las 20:27:46 y la totalidad durará 1 minuto y 40 segundos.

Coirós: El máximo será a las 20:28:24 y la totalidad durará 1 minuto y 18 segundos.

Coristanco: El máximo será a las 20:28:34 y la totalidad durará 34 segundos.

Culleredo: El máximo será a las 20:28:22 y la totalidad durará 1 minuto y 11 segundos.

Curtis: El máximo será a las 20:28:34 y la totalidad durará 1 minuto y 15 segundos.

Fene: El máximo será a las 20:28:01 y la totalidad durará 1 minuto y 30 segundos.

Ferrol: El máximo será a las 20:28:00 y la totalidad durará 1 minuto y 28 segundos.

Frades: El máximo será a las 20:28:47 y la totalidad durará 51 segundos.

Irixoa: El máximo será a las 20:28:20 y la totalidad durará 1 minuto y 23 segundos.

Malpica de Bergantiños: El máximo será a las 20:28:21 y la totalidad durará 48 segundos.

Melide: El máximo será a las 20:28:57 y la totalidad durará 56 segundos.

Mesía: El máximo será a las 20:28:42 y la totalidad durará 1 minuto.

Miño: El máximo será a las 20:28:15 y la totalidad durará 1 minuto y 22 segundos.

Monfero: El máximo será a las 20:28:15 y la totalidad durará 1 minuto y 26 segundos.

Mugardos: El máximo será a las 20:28:03 y la totalidad durará 1 minuto y 26 segundos.

Narón: El máximo será a las 20:27:59 y la totalidad durará 1 minuto y 31 segundos.

Neda: El máximo será a las 20:27:58 y la totalidad durará 1 minuto y 31 segundos.

O Pino: El máximo será a las 20:29:01 y la totalidad durará 17 segundos.

Oleiros: El máximo será a las 20:28:17 y la totalidad durará 1 minuto y 17 segundos.

Ordes: El máximo será a las 20:28:43 y la totalidad durará 48 segundos.

Oroso: El máximo será a las 20:28:54 y la totalidad durará 23 segundos.

Oza-Cesuras: El máximo será a las 20:28:28 y la totalidad durará 1 minuto y 14 segundos.

Paderne: El máximo será a las 20:28:21 y la totalidad durará 1 minuto y 19 segundos.

Ponteceso: El máximo será a las 20:28:30 y la totalidad durará 23 segundos.

Pontedeume: El máximo será a las 20:28:08 y la totalidad durará 1 minuto y 26 segundos.

Sada: El máximo será a las 20:28:13 y la totalidad durará 1 minuto y 21 segundos.

San Sadurniño: El máximo será a las 20:27:55 y la totalidad durará 1 minuto y 35 segundos.

Toques: El máximo será a las 20:28:51 y la totalidad durará 1 minuto y 4 segundos.

Tordoia: El máximo será a las 20:28:43 y la totalidad durará 37 segundos.

Touro: El máximo será a las 20:29:04 y la totalidad durará 16 segundos.

Trazo: El máximo será a las 20:28:49 y la totalidad durará 28 segundos.

Valdoviño: El máximo será a las 20:27:48 y la totalidad durará 1 minuto y 35 segundos.

Vedra: El máximo será a las 20:29:14. El eclipse será parcial.

Vilarmaior: El máximo será a las 20:28:13 y la totalidad durará 1 minuto y 25 segundos.

Vilasantar: El máximo será a las 20:28:42 y la totalidad durará 1 minuto y 6 segundos.

Lugo

A Pobra do Brollón: El máximo será a las 20:29:28 horas y la totalidad durará 55 segundos.

Antas de Ulla: El máximo será a las 20:29:10 horas y la totalidad durará 49 segundos.

Begonte: El máximo será a las 20:28:31 horas y la totalidad durará 1 minuto y 27 segundos.

Bóveda: El máximo será a las 20:29:22 horas y la totalidad durará 57 segundos.

Carballedo: El máximo será a las 20:29:33 horas. El eclipse será parcial.

Chantada: El máximo será a las 20:29:26 horas y la totalidad durará 31 segundos.

Friol: El máximo será a las 20:28:44 horas y la totalidad durará 1 minuto y 17 segundos.

Guitiriz: El máximo será a las 20:28:29 horas y la totalidad durará 1 minuto y 23 segundos.

Guntín: El máximo será a las 20:28:57 horas y la totalidad durará 1 minuto y 11 segundos.

Monforte de Lemos: El máximo será a las 20:29:33 horas y la totalidad durará 41 segundos.

Monterroso: El máximo será a las 20:29:08 horas y la totalidad durará 54 segundos.

O Incio: El máximo será a las 20:29:18 horas y la totalidad durará 1 minuto y 8 segundos.

O Saviñao: El máximo será a las 20:29:27 horas y la totalidad durará 41 segundos.

Outeiro de Rei: El máximo será a las 20:28:35 horas y la totalidad durará 1 minuto y 28 segundos.

Palas de Rei: El máximo será a las 20:29:00 horas y la totalidad durará 1 minuto.

Pantón: El máximo será a las 20:29:35 horas y la totalidad durará 25 segundos.

Portomarín: El máximo será a las 20:29:05 horas y la totalidad durará 1 minuto y 7 segundos.

Rábade: El máximo será a las 20:28:33 horas y la totalidad durará 1 minuto y 28 segundos.

Sober: El máximo será a las 20:29:39 horas y la totalidad durará 18 segundos.

Taboada: El máximo será a las 20:29:15 horas y la totalidad durará 50 segundos.

Ourense

A Teixeira: El máximo será a las 20:29:46 horas y la totalidad durará 17 segundos.

Castro Caldelas: El máximo será a las 20:29:47 horas y la totalidad durará 23 segundos.

Ver el eclipse de forma segura

Con el fin de poder disfrutar del eclipse de forma segura, el Consello da Cultura Galega ha publicado una serie de recomendaciones, entre las que destacan: