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¿A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto en Vigo y cuánto durará?
La magnitud del fenómeno en la ciudad olívica será del 0.99, de forma que quedará un aro del 1% visible
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El próximo miércoles 12 de agosto, Galicia vivirá un momento único: un eclipse solar total. De esta forma, la luna cubrirá totalmente el sol durante unos minutos, sumiendo a buena parte de la Península Ibérica en la oscuridad.
Con todo, en el caso de Vigo, el eclipse no será total, sino parcial. La magnitud será del 0.99, de forma que quedará un aro del 1% visible.
Según información difundida por la Xunta de Galicia, en Vigo el fenómeno astronómico arrancará a las 19:32:52 y finalizará a las 21:23:45, siendo el punto álgido que se producirá a las 20:30:10. Así pues, el eclipse durará poco menos de dos horas, desde el momento en el que la luna comienza a tapar al sol hasta que deja de hacerlo; aunque el punto álgido del eclipse durará apenas dos minutos.
La altura del sol será de 12° en el momento del eclipse, antes del atardecer y el Azimut Sol de 279° indica su localización al oeste.
Según MeteoGalicia, las primeras previsiones apuntan a que el miércoles, 12 de agosto, habrá una probabilidad de sol del 75%. Por el momento, las posibilidades de lluvia se reducen a un 20%.
¿Desde qué puntos autorizados se podrá presenciar el eclipse en Vigo?
Los concellos se encargan, tras valorar datos alusivos a seguridad, movilidad y accesos; de transmitir la información a la Xunta de Galicia y a la Delegación del Gobierno sobre los puntos seguros e idóneos para que el público general pueda asistir a este fenómeno. Según trasladó la pasada semana el propio regidor olívico, Abel Caballero, será posible sumarse a este fenómeno en los siguientes puntos: Monte Alba, Cabo Estai, zonas y viviendas con vistas a las Islas Cíes, Bouzas (paseo), mirador de A Madroa, Monte do Castro, Samil y mirador Paseo de Alfonso.
Ver el eclipse de forma segura
Con el fin de poder disfrutar del eclipse de forma segura, el Consello da Cultura Galega ha publicado una serie de recomendaciones, entre las que destacan:
- No mirar nunca al Sol sin protección homologada. Solo deben utilizarse gafas certificadas para eclipses. Las gafas de sol convencionales no protegen la vista.
- Usar correctamente las gafas de eclipse. Deben colocarse antes de mirar al Sol y retirarse únicamente cuando se deje de observarlo. Durante la totalidad solo pueden quitarse quienes estén dentro de la franja donde el Sol queda completamente oculto.
- No se debe mirar al sol más de 30 segundos seguidos, aun utilizando las gafas
- Recurrir a métodos de observación indirecta, especialmente con niños, como proyectores estenopeicos u otros sistemas seguros.
- Planificar los desplazamientos con antelación, ya que se prevé una gran afluencia de visitantes y retenciones, especialmente al finalizar el eclipse.
- Evitar viajes innecesarios y extremar la precaución al volante. No detener el vehículo en arcenes o lugares no habilitados para observar el fenómeno.