¿A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto en Vigo y cuánto durará?

El próximo miércoles 12 de agosto, Galicia vivirá un momento único: un eclipse solar total. De esta forma, la luna cubrirá totalmente el sol durante unos minutos, sumiendo a buena parte de la Península Ibérica en la oscuridad.

Con todo, en el caso de Vigo, el eclipse no será total, sino parcial. La magnitud será del 0.99, de forma que quedará un aro del 1% visible.

Según información difundida por la Xunta de Galicia, en Vigo el fenómeno astronómico arrancará a las 19:32:52 y finalizará a las 21:23:45, siendo el punto álgido que se producirá a las 20:30:10. Así pues, el eclipse durará poco menos de dos horas, desde el momento en el que la luna comienza a tapar al sol hasta que deja de hacerlo; aunque el punto álgido del eclipse durará apenas dos minutos.

La altura del sol será de 12° en el momento del eclipse, antes del atardecer y el Azimut Sol de 279° indica su localización al oeste.

Según MeteoGalicia, las primeras previsiones apuntan a que el miércoles, 12 de agosto, habrá una probabilidad de sol del 75%. Por el momento, las posibilidades de lluvia se reducen a un 20%.

¿Desde qué puntos autorizados se podrá presenciar el eclipse en Vigo?

Los concellos se encargan, tras valorar datos alusivos a seguridad, movilidad y accesos; de transmitir la información a la Xunta de Galicia y a la Delegación del Gobierno sobre los puntos seguros e idóneos para que el público general pueda asistir a este fenómeno. Según trasladó la pasada semana el propio regidor olívico, Abel Caballero, será posible sumarse a este fenómeno en los siguientes puntos: Monte Alba, Cabo Estai, zonas y viviendas con vistas a las Islas Cíes, Bouzas (paseo), mirador de A Madroa, Monte do Castro, Samil y mirador Paseo de Alfonso.

Ver el eclipse de forma segura

Con el fin de poder disfrutar del eclipse de forma segura, el Consello da Cultura Galega ha publicado una serie de recomendaciones, entre las que destacan: