Vigo amanece con sol aunque la lluvia amenaza el ocio olívico por la tarde

El fin de semana olívico ha llegado cargado de ocio gracias a O Marisquiño, al X Concurso Internacional de Piano 'Ciudad de Vigo' y otras actividades al aire libre que se celebran a lo largo de los próximos días. El sol acompañará estas actividades por la mañana, aunque la lluvia podrá hacer acto de presencia esta tarde.

Según previsiones de MeteoGalicia, a corto plazo se espera una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco nublados o despejados. En cuanto a las temperaturas, serán altas para las mínimas y normales para las máximas —los termómetros alcanzarán los 26 grados de máxima— respecto a lo esperado en esta época del año.

Ahora bien, la agencia meteorológica gallega también espera leves precipitaciones tanto este sábado por la tarde como el domingo por la mañana. Esta circunstancia puede llegar a entorpecer el normal desarrollo de las competiciones de O Marisquiño.

Cabe recordar que este sábado se celebra el descenso urbano MTB Downtown, cuya semifinal y final están previstas a partir de las 16:30 horas. Además, en Samil tendrán lugar diversas semifinales de BMX y Skate, así como el inicio de la competición de breaking, los cuartos de final de básket 3x3 y las exhibiciones de FMX y Big Air.