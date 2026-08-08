El mejor sitio para ver el eclipse en Vigo: la panorámica de la Ría a 502 metros de altura

En tan sólo cinco días, los vecinos y vecinas de Vigo vivirán un fenómeno astronómico inolvidable. El eclipse solar que oscurecerá Galicia el próximo 12 de octubre captará las miradas de millones de personas y encontrar el lugar idóneo para su observación es fundamental para no perder detalle de un evento único en nuestras vidas.

La luna se situará entre el Sol y la Tierra a partir de las 19:32 horas. 58 minutos después, a las 20:30 horas, el satélite ocupará el 99% del disco solar, dejando en penumbra toda la ría de Vigo. El eclipse parcial se alargará hasta las 21:23 horas.

Aunque el eclipse será total en el norte de Galicia, muchos vecinos escogerán observar el fenómeno en su ciudad, con amigos y familia. Encontrar una localización sin edificios o árboles que interrumpan la visión del Sol es fundamental para poder disfrutar al máximo del evento.

Por ello, gran parte de los concellos se han encargado de elaborar una lista con los puntos seguros e idóneos para observar el eclipse. Además, en el caso de la ciudad olívica, el Ayuntamiento repartirá hasta 5.000 gafas homologadas para observar cómo la luna cubre el disco solar.

Cabo Estai, zonas y viviendas con vistas a las Islas Cíes, Bouzas (paseo), el mirador de A Madroa, Monte do Castro, Samil y el mirador Paseo de Alfonso son los miradores recomendados por la corporación local, que también ha incluido en esta particular lista una de las mejores panorámicas de la Ría de Vigo.

Capilla Monte Alba Vigo Capilla-Monte-Alba

En concreto, se trata del Monte Alba, que es sin duda uno de los mejores enclaves olívicos para observar el atardecer y el paisaje que rodea la ciudad. Para algunos, este es el "mejor mirador de toda la comarca".

Sus 502 metros de altura lo alzan a esta posición, ya que permite disfrutar de la vista completa de Vigo, así como de la inmensidad de la ría, las Islas Cíes, Baiona y parte del Val Miñor. Además, es una opción muy interesante para realizar senderismo, gracias a la ruta del Monte Alba-Outeiros PR-G9.

Al contrario que localizaciones como Samil o Bouzas, las personas que decidan observar el eclipse desde el Monte Alba estarán rodeados de naturaleza, en un lugar que esconde mucha más historia de la que se puede imaginar.

Cabe destacar que sus laderas acogieron un emplazamiento castreño que data del siglo VI A.C. y se sabe que la capilla de Nuestra Señora del Alba formó parte de una fortaleza medieval asentada en la cima, que pertenecía a la casa de los Valladares. El escudo de la familia aún se conserva en la fachada del edificio.

Recomendaciones de expertos

Utilizar las gafas adecuadas es fundamental para evitar daños graves en la retina. Mientras el Sol no esté cubierto, no se debe mirar directamente a él sin ellas. Deben llevar marcado el CE, con la ISO 12312-2", explicó a Quincemil el oftalmólogo Carlos Gutiérrez Amorós.

En esta línea, el óptico-optometrista y directivo de la Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, Álex Dubra, advierte de que "la retina no tiene sensores del dolor. Se puede estar quemando por la luz del sol y no vamos a sentir dolor y tampoco calor, por lo que no nos vamos a dar cuenta".

Además, cabe mencionar que no se debe observar el sol con las gafas más de tres minutos. "Yo recomiendo no hacerlo más de un minuto, mientras esté el eclipse parcial. Solo hay una excepción, cuando está la franja de eclipse total, que se podría mirar sin gafas, pero es arriesgado", sugiere Carlos Gutiérrez.

Colectivos más vulnerables como niños y niñas o personas mayores deben extremar sus precauciones. Las mascotas también pueden sufrir daños irreparables en su visión en caso de observar el eclipse, por lo que también recomiendan el uso de gafas para animales si les acompañan a ver el fenómeno astronómico.

Ver el eclipse de forma segura

Con el fin de poder disfrutar del eclipse de forma segura, el Consello da Cultura Galega ha publicado una serie de recomendaciones, entre las que destacan: