El BNG reclama un plan de recuperación del río Lagares frente a la "política de parcheo" de Caballero

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha reclamado este pasado viernes un cambio radical en la política ambiental del gobierno de Abel Caballero sobre el río Lagares. Consideran necesario el modelo de actuaciones puntuales y parciales, y apostar por un Plan de Recuperación Integral.

El portavoz nacionalista en Vigo, Xabier P. Igrexas, ha advertido de que "é hora de pasar de actuacións puntuais e parciais a un verdadeiro Plan de Recuperación Integral do Río Lagares". Así, ha defendido una mejora en la dotación de medios, planificación y objetivos concretos frente a la política de "parcheo y postureo" del gobierno local.

El BNG ha reclamado así una estrategia integral que combine prevención de la contaminación con la recuperación ecológica y la protección efectiva de su entorno. En este sentido, ha alertado de que nueve de cada 10 toneladas de plástico que contaminan la Ría proceden del Lagares, según el último estudio de The Ocean Cleanup.

"Non podemos seguir tolerando que o principal curso fluvial de Vigo continúe a ser tratado como unha grande cloaca", ha afirmado Igrexas, que ha recalcado que el Lagares es el río gallego que más plásticos vierte al mar. Una problemática que se suma a los "continuos vertidos ilegales" y los "alivios técnicos" de la EDAR.

Por esta razón, los nacionalistas exigen incrementar los medios humanos y materiales destinados al control y la prevención de la contaminación, como la activación de un sistema de telecontrol y videovigilancia en tiempo real. Además, han propuesto avanzar en la naturalización y regeneración ecológica, declarando el río y su entorno como Espazo Natural de Interese Local.