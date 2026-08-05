Vigo amplía el servicio de salvamento y socorrismo en Samil con motivo de O Marisquiño

El Concello de Vigo ha avanzado este miércoles que ampliará el servicio de salvamento y socorrismo en la playa de Samil con motivo de O Marisquiño. En concreto, extenderá el horario durante la celebración del festival urbano, así como el 12 de agosto, debido al eclipse de sol.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha explicado que la prestación del servicio se ampliará hasta las 21:00 horas, con el fin de atender a las personas que acudan al arenal vigués durante la celebración de O Marisquiño.

De esta forma, el servicio de primeros auxilios está plenamente operativo desde las 11:00 horas hasta las 21:00 horas, y contará con tres responsables, un operador de telecomunicaciones y tres ayudantes de primeros auxilios. Esta medida también incluye la atención con la moto acuática.

Este horario y servicio se mantendrá también durante el 12 de agosto, con motivo del eclipse de sol. Samil es uno de los puntos de observación propuestos por el Concello, junto al paseo de Bouzas y Monte do Castro, entre otros.

Visita al montaje

Por otro lado, el alcalde ha visitado este mediodía las instalaciones del festival en Samil. La organización ultima el montaje para acoger a más de 1.500 deportistas y una amplia oferta musical y de ocio durante los próximos cuatro días, del 6 al 9 de agosto.

Junto al director de O Marisquiño, Carlos Domínguez 'Pity', y la concejala de Turismo, María Lago, Caballero ha paseado por las pistas de BMX y Skate, así como por los espacios reservados a gastronomía, música y al básket 3x3.