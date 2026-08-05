La odisea de aparcar en Vigo durante O Marisquiño: estas son las zonas disponibles

O Marisquiño, el festival de cultura urbana, música y deportes más importante de Vigo, regresa a la ciudad del 6 al 9 de agosto con una programación que combina conciertos, competiciones deportivas y numerosas actividades vinculadas a la cultura urbana. Durante cuatro jornadas, miles de vigueses y visitantes se desplazarán desde distintos puntos de la ciudad para disfrutar del evento.

Este importante flujo de movilidad provocará previsiblemente dificultades para aparcar en la zona, ya que parte de las plazas de estacionamiento estarán ocupadas por las instalaciones del propio festival. En concreto, los aparcamientos de la playa de Samil permanecerán cerrados al público al albergar las rampas y estructuras necesarias para las diferentes pruebas deportivas. Por ello, la organización recomienda utilizar los aparcamientos alternativos habilitados en las zonas de Bouzas y Balaídos y completar desde allí el trayecto hasta Samil a pie.

A la afluencia de asistentes a O Marisquiño habrá que sumar, además, los miles de usuarios que previsiblemente acudirán a la playa de Samil para disfrutar del arenal, aprovechando el buen tiempo que se espera durante todo el fin de semana.

Para facilitar la movilidad ante la falta de plazas de aparcamiento, se ha elaborado un Plan de Movilidad para favorecer el uso del transporte urbano. Durante los cuatro días del festival, Vitrasa incrementará las frecuencias de las líneas regulares de autobuses urbanos con destino a Samil y volverá a ofrecer el servicio especial de lanzaderas, que adaptarán su recorrido para atender los puntos de mayor demanda y ampliarán su capacidad.

Por otro lado, Vitrasa reforzará además su servicio nocturno de viernes a domingo para facilitar la asistencia a la programación musical y el regreso al centro de Vigo una vez finalizada la actividad de cada jornada. Por su parte, Mar de Ons aumentará el número de plazas en sus conexiones habituales entre Cangas y Vigo durante los días del festival. La naviera habilitará también una salida especial de regreso desde Vigo a Cangas a las 23:30 horas.

Problemas de aparcamiento

La zona de la Playa de Samil estará ocupada por el evento del 6 al 9 de agosto: El día 6, entre las 10:00 horas y las 22:00 horas, y los días 7, 8 y 9, entre las 10:00 horas y las 03:00 horas. Además, se ocuparán los aparcamientos 2, 3 y 4 de la playa de Samil.

En lo tocante al propio vial, este estará ocupado entre la glorieta de la Rúa Argazada y la bajada a la Praia da Fonte. Allí se montarán las pruebas de BIGJUMP y MOTOCROS. En este caso las tareas empezaron el pasado 28 de julio y se extenderán hasta el día 3. Temporalmente se habilitará un carril de circulación por el lado del mar para el tráfico general desde Samil sur hacia el norte y Avenida Atlántida. En este sentido, el tráfico general procedente de la citada avenida Atlántida se desviará por el Camiño Fontes hacia Argazada.

Desde el 4 de agosto y hasta el día 6 habrá un carril de circulación por el lado del mar exclusivo del transporte público desde Samil sur hacia Samil norte y Avenida Atlántida. El transporte público accederá desde este punto. Además, se cortará el tráfico en la glorieta de Argazada hacia Bouzas y Avenida Atlántida -para ir hacia Bouzas se recomienda Avda. De Europa y la VG-20-.

Ocupación de aparcamientos

El aparcamiento número 2 de Samil quedará ocupado, así como la antigua zona de venta ambulante. Lo anterior para el montaje de la estructura de SKATE y BMX. Se mantendrán, eso sí, las plazas para personas con movilidad reducida:

20/07 a las 22:00 horas: Cierre del aparcamiento. Se mantendrán, con carácter general, operativas las plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) durante todo el período de ocupación, salvo durante las labores de carga y descarga de camiones previstas los días 20, 21, 22 y 23 de julio, así como los días 12, 13 y 14 de agosto, en los que podrán verse afectadas de forma puntual. La organización dispondrá de personal para garantizar este servicio.

16/08 a las 08:00 horas: Apertura del aparcamiento. Prueba de skate durante O Marisquiño.

Por otro lado, otra de las afecciones incluirá la pista de patinaje, en donde se desarrollarán las pruebas de Marisquiño BREAK, mientras que las de FLATLAND serán en la pista de baloncesto -desde el 30/07 hasta el 12/08-.

Del mismo modo, se ocupará la zona verde entre los aparcamientos 2 y 3 para el montaje de los espacios de restauración GASTRO, MARKET y GRAFFITI desde el 03/08 hasta el 12/08. Los accesos deberán realizarse antes de las 10:00 horas.

En lo tocante a la zona verde entre el aparcamiento tres y las canchas de baloncesto, allí se ubicará, entre el 3 y el 12 de agosto, un escenario secundario para la pelea de gallos. En las canchas tendrá lugar, también en las mismas fechas, el campeonato de baloncesto de 3x3.

En lo que respecta al aparcamiento 4, en éste se ubicará el Escenario principal -del 3 de agosto al 15-

Plazas de estacionamiento

El Concello ha informado de la ocupación de las siguientes plazas de estacionamiento para cubrir las necesidades logísticas del evento, del 03/08 al 12/08:

3 plazas a cada lado del aparcamiento 3 para accesos a las zonas verdes.

10 plazas en batería en el aparcamiento 10, junto a la Casa das Palabras, para la unidad móvil de Telefónica.

3 plazas en batería en el aparcamiento 10, junto a la Casa das Palabras.

4 plazas en batería, las más próximas a la Avda. de Europa, en la parcela municipal con referencia catastral 8935848NG1783N-1-DG, entre el 06/08 y el 11/08.

Durante la celebración del evento se señalizará el tramo del paseo situado frente al evento como paso de emergencias, evitando la aglomeración de personas. Este paseo deberá contar con apoyo de voluntariado o personal del evento.

Del mismo modo, se señalizará un espacio de 2 metros en el arenal, junto al muro del paseo, como recorrido alternativo al paseo. Este corredor será delimitado con postes de madera y cinta.

Afecciones a la movilidad