Interceptado en Vigo un coche de alquiler robado tras quedar sin gasolina en el túnel de Beiramar

Un turismo detenido en el túnel de Beiramar llamó este lunes la atención de los vecinos de Vigo y de la Policía Local. Un hombre abandonó un coche en uno de los carriles en sentido Bouzas tras quedarse sin gasolina, un vehículo que resultó haber sido robado a una empresa de alquiler de Madrid.

La operación policial comenzó tras el aviso de un ciudadano al 092. El vecino informó de la presencia de un vehículo averiado en el interior del túnel de Beiramar, cuyo conductor lo estaba empujando, generando un grave riesgo tanto para su propia integridad como para el resto de usuarios de la vía.

Agentes de la Policía Local de Vigo se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos y observaron el coche con las luces de emergencia activadas y la baliza de preseñalización. El responsable del vehículo no se encontraba en las inmediaciones.

Tras consultar la base de datos, se comprobó que el coche carecía de seguro obligatorio, itv y figuraba de baja temporal por sustracción. Entonces, los agentes avisaron a la grúa municipal para la retirada inmediata del vehículo. Quince minutos más tarde, el hombre apareció con un bidón de gasolina.

Se identificó como el conductor del coche e indicó que se había quedado sin gasolina, por lo que se había desplazado a una gasolina para reponerla. Además, reconoció que el vehículo pertenecía a una empresa de alquiler de Madrid y que había dejado de abonar las cuotas hace tiempo.

Al abandonar el vehículo en el interior del túnel, ausentarse del lugar durante un período prolongado y no comunicar la incidencia a ningún servicio de emergencia, la Policía Local de Vigo formuló una denuncia administrativa y ha informado que será investigado por un delito contra la seguridad vial. También confirmaron que existe una denuncia interpuesta por apropiación indebida.