A Guarda (Pontevedra) prohibe el baño en las playas de A Armona y O Muíño por contaminación microbiológica

El Ayuntamiento de A Guarda ha prohibido temporalmente el baño en las playas de A Armona y O Muíño tras detectar la presencia de una contaminación microbiológica que supera los límites establecidos para autorizar el baño.

La decisión llega después de recibir una comunicación de la Consellería de Sanidad con los resultados de la última muestra de agua recogida en estos arenales.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los usuarios, el Ayuntamiento ha procedido a prohibir el baño en ambas playas, una medida que ya está en vigor desde este 5 de agosto y se mantendrá hasta nuevo aviso.

La restricción permanecerá vigente hasta que se conozcan los resultados del contraanálisis y se confirme que la calidad del agua vuelve a situarse dentro de los parámetros permitidos por la normativa, permitiendo así el baño en condiciones de seguridad.

El Ayuntamiento de A Guarda informará de la evolución de esta situación y comunicará el levantamiento de la prohibición tan pronto como la Consellería de Sanidad confirme que la calidad del agua vuelve a ser apta para el baño.