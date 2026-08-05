La Deputación apoyará con 200.000 euros cada nuevo destino establecido en el aeropuerto de Vigo

La Deputación de Pontevedra ha anunciado este miércoles que "habilitará 200.000 euros por cada nuevo destino que se establezca en aeropuerto de Vigo", en palabras de la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez. "Le torcimos el pulso a la Deputación", ha reaccionado el alcalde olívico, Abel Caballero.

El objetivo provincial es "poner a disposición el dinero necesario que incentive esa demanda para volar a Vigo". "Sabemos que existe y que no está siendo atendida", ha afirmado la también vicepresidenta provincial, que ha defendido la promoción en destino.

Es decir, el ente provincial no trata de subvencionar aerolíneas, como defiende el Concello de Vigo, sino "actuar en el mercado interesado en establecerse en Vigo, incentivando la demanda con aportaciones coordinadas por diferentes administraciones".

"Actuaremos sobre esos destinos sobre los que ya tenemos datos de su potencial, que son comercialmente rentables y que tienen posibilidades de afianzarse en Vigo", ha asegurado Luisa Sánchez, que ha señalado a París, Londres, Ámsterdam y Milán como nuevas conexiones "económicamente viables".

"Momento de cambiar de modelo"

La vicepresidenta provincial ha asegurado que "es el momento de cambiar de modelo, de colaborar y de que Vigo demuestre todo su potencial". Luisa Sánchez ha afirmado que Peinador está "sobradamente preparado" para recibir más de dos millones de pasajeros al año y que su propuesta trata de "sacar a Peinador de ese abandono".

Así, ha recordado que en septiembre el mapa de rutas de Vigo quedará reducido a cuatro conexiones, el mínimo histórico registrado en Peinador. "Es el resultado de gobernar desde el aislamiento institucional y el personalismo", ha criticado en referencia al alcalde Abel Caballero y su equipo de gobierno.

Caballero: "Le torcimos el pulso a la Deputación"

El regidor socialista ha celebrado la intención provincial, pese a reafirmar que "se tiene que pagar a las propias compañías". "Le torcimos el pulso a la Deputación, ya le volvimos a ganar, porque nos asiste la razón", ha afirmado en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Caballero ha recalcado que "no es publicidad en destino" y ha reclamado al gobierno gallego pagar un tercio de la financiación necesaria para atraer nuevos vuelos a Vigo, sobre 200.000 euros por conexión. "Falta que la Xunta diga lo mismo, porque está pagando vuelos desde Santiago", ha denunciado en referencia a la "doble vara de medir" del ente autonómico.

"La Deputación ya modifica la posición ¿Por qué? Porque ven que Santiago y A Coruña están contratando, pagando a compañías", ha incidido el alcalde, que ha enumerado las nuevas rutas preferentes para Peinador: Londres, París, Valencia, Sevilla, Bilbao y "reforzar" Barcelona.

A Luísa Sánchez vicepresidenta (2ª) da Deputación, debe ser diferente da Luísa Sánchez portavoz municipal do PP de Vigo. Porque a posición do PP nos dous últimos Plenos do Concello foi rexeitar de plano subvencionar aeroliñas...



Ou iso, ou un acto máis de oportunismo/cinismo👇🏻 https://t.co/NeohsdR8pH pic.twitter.com/h8voWbw18O — Xabier P. Igrexas #UnNovoVigo (@contradiscurso) August 5, 2026

El portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, ha calificado como "acto de oportunismo/cinismo" el cambio de postura del Partido Popular. "A Luísa Sánchez vicepresidenta (2ª) da Deputación, debe ser diferente da Luísa Sánchez portavoz municipal do PP de Vigo", ha afirmado, adjuntando dos vídeos de los últimos plenos del Concello.