Vecinos de Teis, en Vigo, defienden a una mujer ante una presunta agresión de su pareja

Un hombre de 53 años de edad y que responde a las iniciales F.R.M., fue detenido de madrugada por, presuntamente, agredir a su pareja en la vía pública y a los ciudadanos que trataron de separarlo de ella. Todo ocurrió a las 02:30 horas en la calle Hermanos Misioneros Pobres, en el barrio de Teis, punto en el que se celebran las fiestas patronales.

Debido a lo anterior y ante una previsible afluencia de gente, la Policía Local se encontraba patrullando la zona para garantizar la seguridad. En un momento dado, observaron un tumulto y se acercaron para "calmar la situación y restablecer el orden".

Según fuentes policiales, los allí presentes explicaron a los agentes que la pelea se había originado debido a que un varón había agredido a una mujer. Los policías se entrevistaron con ella, y esta les confirmó que sí había sido agredida por su pareja sentimental y que varios testigos intervinieron para separarlo de ella, resultando también agredidos.

Por otro lado y siempre según el parte de los agentes, la mujer manifestó que había sufrido episodios previos de violencia física por parte de su pareja.

Ante estos hechos y una vez localizado el presunto agresor, se procedió a su detención y a la instrucción de las correspondientes diligencias, las cuales se remitieron a la autoridad judicial competente.