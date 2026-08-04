Denuncian un supuesto caso de "gallegofobia" en el K-Tuin de Vigo

La Oficina de Estandarización Lingüística se reunió este martes en la Calle Príncipe de Vigo para denunciar la "grave discriminación por motivos lingüísticos" y la "gallegofobia" que sufrió un ciudadano de habla gallega en el comercio de K-Tuin.

La entidad en defensa del idioma informa de que recibió el testimonio de un ciudadano que denuncia haber sufrido una agresión lingüística al negársele el derecho a utilizar el gallego en este establecimiento. Además, asegura que la afectada sufrió "maniobras intimidatorias" para impedir que presentara una hoja de reclamaciones y que, según su relato, desde el negocio llegaron a decirle que "no quieren clientes como yo".

En el acto, la vicepresidenta de la Mesa, Elsa Quintas, advirtió que negarse a atender a una persona porque habla en gallego es "una clara violación de los derechos lingüísticos" y señala que quienes atienden al público deben ser conscientes de los derechos lingüísticos de sus clientes. "Si la persona que nos atiende en un establecimiento privado no puede entender gallego", recordó , "debe ofrecer la opción de ser atendido por alguien que lo entienda."

Por su parte, el vicepresidente de la Oficina reiteró la gravedad de los hechos y los relacionó con la "política de ataque a las lenguas minoritarias". "Situaciones como esta muestran lo vulnerables que somos como clientes, como consumidores y como ciudadanos ante este tipo de agresión", dijo, porque "si no quieres gente de habla gallega en tu tienda, estás discriminando por razones lingüísticas". "Por eso es necesario que la Iniciativa Legislativa Popular que promovemos desde A Mesa y Queremos Galego tenga éxito para proteger nuestros derechos", concluyó.