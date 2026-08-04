Colisión múltiple en Tomiño (Pontevedra): Hay tres personas heridas

Tres personas han resultado heridas tras verse involucradas en una colisión múltiple en el municipio de Tomiño. Una de las víctimas tuvo que ser excarcelada por los servicios de emergencia desplazados al punto.

Según informó el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar poco después de las 08:15 horas en el punto kilométrico 68 de la carretera PO-552. La alerta inicial, dada por varios particulares, indicaba un choque entre dos turismos que había dejado a uno de los ocupantes atrapado. Posteriormente, un tercer vehículo impactó contra uno de los coches accidentados.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Baixo Miño y del GES de A Guarda, quienes procedieron a la excarcelación de uno de los conductores. El operativo también contó con la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y Protección Civil de Tomiño.