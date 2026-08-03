Vigo reforzará la conexión con Samil durante Marisquiño 2026

Vigo ultima los detalles para celebrar uno de los mayores eventos del verano olívico, el festival urbano Marisquiño. Con el objetivo de facilitar la conexión entre el centro de la ciudad y Samil, Concello y Vitrasa reforzarán el servicio del bus urbano.

El dispositivo estará operativo desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de agosto. Su objetivo es reforzar las conexiones regulares con Samil, donde tendrá lugar la mayor parte de las competiciones deportivas.

Además, Vitrasa ofrecerá un servicio especial de lanzaderas diurnas, así como una ampliación del servicio nocturno de la línea N1. Ambas medidas forman parte del Plan de Mobilidade promovido durante el festival, una opción utilizada por 13.476 personas en la edición de 2025.

Lanzaderas cada 15 minutos

El servicio diurno de lanzaderas partirá de la Avenida de Samil, frente al Verbum. También contará con una parada en la Avenida de Europa 101. El autobús continuará por Castelao, Gran Vía y Pizarro hasta finalizar el recorrido en Travesía de Vigo.

En dirección Samil, el servicio partirá desde Travesía de Vigo 7, en Choróns, y realizará paradas en la Estación Intermodal de Urzáiz, Policarpo Sanz, Cánovas del Castillo, Torrecedeira, Praza de América, Castelao y Avenida de Europa antes de llegar a Samil.

La primera salida desde Travesía tendrá lugar el viernes 7 a las 15:00 horas, mientras que el primer servicio desde Samil hacia el centro partirá a las 15:50 horas. El sábado y domingo, las lanzaderas comenzarán a circular a las 11:00 horas desde Travesía y a las 11:50 horas desde Samil.

Ampliación del servicio nocturno

Las últimas salidas del servicio diurno se realizarán a las 22:45 horas desde Travesía de Vigo en dirección a Samil y a las 22:20 horas desde Samil hacia el centro de la ciudad. Entonces, locales y visitantes dispondrán del servicio nocturno.

Vitrasa reforzará también la línea N1, que contará con una frecuencia aproximada de 17 minutos el viernes y el sábado. El servicio hacia el centro se iniciará en la avenida de Europa 101, en la parada situada en la rotonda del Rapto de Europa.

La primera salida desde Samil tendrá lugar a las 22:37 horas y desde la calle Buenos Aires a las 23:16 horas. Las últimas salidas se realizarán a las 5:30 horas y 4:47 horas, respectivamente.

Durante la noche del domingo, el servicio tendrá una frecuencia aproximada de 25 minutos. La primera salida desde Samil será a las 22:35 horas y desde Buenos Aires a las 23:14 horas; mientras que las últimas serán a las 4:50 horas y a las 3:49 horas, respectivamente.