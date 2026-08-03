Detenido un joven en Barcelona que nadaba mar adentro y que tenía una orden de arresto en Vigo

Momento de la detención de un joven en Barcelona que tenía una orden de arresto en Vigo. MOSSOS D'ESQUADRA

Un joven de 23 años ha sido detenido en las últimas horas en Barcelona cuando nadaba mar adentro. El individuo, que se adentró en las aguas del Port Olímpic de Barcelona, tenía una orden de arresto de un juzgado de Vigo.

El detenido, que sufría una leve hipotermia cuando fue rescatado, tenía siete antecedentes policiales por maltrato en el hogar, desobediencia a la autoridad y atentado a la autoridad, tal y como ha informado la policía catalana a Europa Press.

El hombre no atendió a los avisos de Salvament Marítim de dejar de nadar mar adentro y una patrulla lo rescató tras recibir un aviso a las 19:58