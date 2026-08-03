Denuncian nuevos retrasos en la humanización de la Avenida de Madrid de Vigo

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha afirmado este lunes que las obras de humanización de la Avenida de Madrid acumularán un nuevo retraso y ha reclamado al alcalde, Abel Caballero, que informe sobre el estado del proyecto y fije un calendario "realista" para su finalización.

Según explicó Sánchez en un audio remitido a los medios de comunicación, la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de los trabajos comunicó recientemente que no podrá cumplir el plazo previsto para finales de octubre. La dirigente popular recordó que la actuación debía finalizar inicialmente el 1 de mayo, tras un periodo de ejecución de doce meses, pero ya había obtenido una prórroga de cuatro meses debido a problemas técnicos surgidos durante la obra.

En este sentido, señaló que las empresas adjudicatarias ya habían manifestado durante el proceso de licitación sus dudas sobre la viabilidad de ejecutar el proyecto en un año. Posteriormente, la aparición de un problema bajo el asfalto obligó, según indicó, a modificar la profundidad a la que debían instalarse los nuevos colectores, circunstancia que motivó la primera ampliación de plazo.

La presidenta del PP sostiene ahora que la UTE ha presentado una nueva solicitud formal para ampliar el tiempo de ejecución, lo que, a su juicio, confirma que tampoco se cumplirá el calendario actualmente previsto. Asimismo, la diligente popular cargó contra Caballero: "No sabemos de cuánto es el retraso de esta vez, porque una vez más Abel Caballero ha optado por el silencio, que es su forma de actuar cuando surge algún inconveniente".

Sánchez reclamó al Ayuntamiento que aclare las causas de este nuevo contratiempo y que dé a conocer un plazo definitivo para concluir una actuación que, afirmó, está generando importantes problemas de tráfico.