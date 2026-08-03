Los astilleros vigueses San Enrique ponen a flote una plataforma solar marina pionera en España

Astilleros San Enrique ha culminado con éxito la puesta a flote de la plataforma solar flotante marina PV-bos "Catarroja", la segunda unidad construida en sus instalaciones para el proyecto desarrollado por BlueNewables en colaboración con Naturgy.

La maniobra de botadura se realizó aprovechando la pleamar y movilizó a un equipo de alrededor de quince profesionales. Para la operación se emplearon las dos grúas pico-pato de gran capacidad del astillero, que izaron simultáneamente la estructura de más de 200 toneladas desde la grada donde se completaron los trabajos finales de ensamblaje.

La botadura es el fruto de la combinación simultánea entre el izado de las 2 grúas, y el desplazamiento creado por la pleamar en la PV-bos.

Aprovechando ambas fuerzas, la plataforma se trasladó paso a paso hasta que la plataforma flotara libremente. Alcanzado este punto, se desenganchó de las grúas. Una vez completamente a flote, las grúas liberaron la carga y comenzaron las labores de amarre en el muelle sur de Astilleros San Enrique, donde la plataforma permanecerá mientras completa la fase de pruebas previas a su entrega y posterior remolque hasta el Puerto de Valencia.

El proyecto impulsado por BlueNewables, en colaboración con Naturgy, constituye la primera instalación de energía solar flotante marina a escala precomercial en España, con una potencia total prevista de un megavatio.

La tecnología PV-bos incorpora un innovador diseño tipo catamarán, optimizado para operar en condiciones marinas, permitiendo elevar los paneles fotovoltaicos sobre la superficie del agua mediante flotadores. Además, incorpora paneles bifaciales capaces de aprovechar tanto la radiación solar directa como la luz reflejada por el mar, aumentando el rendimiento energético de la instalación.

Más allá de la innovación tecnológica, el proyecto persigue impulsar la industrialización de este tipo de soluciones mediante procesos constructivos seriados, en los que los astilleros desempeñan un papel estratégico. Este modelo permitirá optimizar los tiempos de fabricación, reducir costes y fortalecer la competitividad de la energía fotovoltaica flotante como complemento a otras tecnologías renovables, especialmente la eólica marina.