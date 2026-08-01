Atropellado un ciclista en el barrio vigués de Valladares

Susto en el barrio vigués de Valladares, en donde un ciclista ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo. El afectado tenía movilidad y se encontraba consciente en el momento, según la información recogida por el 112 Galicia y por Europa Press.

Los hechos se produjeron en torno a las 12:00 horas de este sábado. El aviso a la central de emergencias lo dio el propio 061, que se desplazó hasta el punto para atender al herido en el atropello. Hasta allí también se trasladaron agentes de la Policía Local.

Una vez atendida la emergencia, el personal sanitario informó al 112 que el ciclista estaba herido, pero que podía sentarse, dado que tenía movilidad y estaba consciente.