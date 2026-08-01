Estas son las afecciones al tráfico en Vigo con motivo de O Marisquiño 2026

Vigo se prepara para uno de los eventos con mayor afluencia de público del verano y que motivará cortes de tráfico, restricción de espacios y que se habiliten carriles secundarios para facilitar la circulación a las playas, especialmente, en la zona de Samil, en donde será el grueso de la celebración. La cita será entre los días 6 y 9 de agosto, pero el Concello ya ha dado cuenta de las modificaciones en cuestión de tráfico.

La zona de la Playa de Samil estará ocupada por el evento del 6 al 9 de agosto: El día 6, entre las 10:00 horas y las 22:00 horas, y los días 7, 8 y 9, entre las 10:00 horas y las 03:00 horas. Además, se ocuparán los aparcamientos 2, 3 y 4 de la playa de Samil.

En lo tocante al propio vial, este estará ocupado entre la glorieta de la Rúa Argazada y la bajada a la Praia da Fonte. Allí se montarán las pruebas de BIGJUMP y MOTOCROS. En este caso las tareas empezaron el pasado 28 de julio y se extenderán hasta el día 3. Temporalmente se habilitará un carril de circulación por el lado del mar para el tráfico general desde Samil sur hacia el norte y Avenida Atlántida. En este sentido, el tráfico general procedente de la citada avenida Atlántida se desviará por el Camiño Fontes hacia Argazada.

Desde el 4 de agosto y hasta el día 6 habrá un carril de circulación por el lado del mar exclusivo del transporte público desde Samil sur hacia Samil norte y Avenida Atlántida. El transporte público accederá desde este punto. Además, se cortará el tráfico en la glorieta de Argazada hacia Bouzas y Avenida Atlántida -para ir hacia Bouzas se recomienda Avda. De Europa y la VG-20-.

Para emergencias

Según ha difundido el Concello de Vigo, del 7/08 al 9/08 se habilitará un carril de circulación por el lado de mar exclusivo para Emergencias desde Samil Sur hacia Samil Norte y la Avda. Atlántida.

El tráfico general procedente de la Avda. Atlántida, desde Samil Norte hacia Samil Sur, se desviará por el Camino Fontes hacia la calle Argazada (prohibido el paso a vehículos de más de 5,5 t). El transporte público procedente de Bouzas dará la vuelta en el cruce de la Avda. Samil con Camino Fontes.

Se cortará el tráfico en la glorieta de Argazada en dirección a Bouzas y Avda. Atlántida, por lo que, para circular hacia Bouzas, se recomienda nuevamente dirigirse por la Avda. de Europa y la VG-20.

Para el desmontaje, a partir del 10/08/2025, se irá facilitando la movilidad a medida que avance el desmontaje.

Ocupación de aparcamientos

El aparcamiento número 2 de Samil quedará ocupado, así como la antigua zona de venta ambulante. Lo anterior para el montaje de la estructura de SKATE y BMX. Se mantendrán, eso sí, las plazas para personas con movilidad reducida:

20/07 a las 22:00 horas: Cierre del aparcamiento. Se mantendrán, con carácter general, operativas las plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) durante todo el período de ocupación, salvo durante las labores de carga y descarga de camiones previstas los días 20, 21, 22 y 23 de julio , así como los días 12, 13 y 14 de agosto , en los que podrán verse afectadas de forma puntual. La organización dispondrá de personal para garantizar este servicio.

, así como los días , en los que podrán verse afectadas de forma puntual. La organización dispondrá de personal para garantizar este servicio. 16/08 a las 08:00 horas: Apertura del aparcamiento.

Prueba de skate durante O Marisquiño.

Por otro lado, otra de las afecciones incluirá la pista de patinaje, en donde se desarrollarán las pruebas de Marisquiño BREAK, mientras que las de FLATLAND serán en la pista de baloncesto -desde el 30/07 hasta el 12/08-.

Del mismo modo, se ocupará la zona verde entre los aparcamientos 2 y 3 para el montaje de los espacios de restauración GASTRO, MARKET y GRAFFITI desde el 03/08 hasta el 12/08. Los accesos deberán realizarse antes de las 10:00 horas.

En lo tocante a la zona verde entre el aparcamiento tres y las canchas de baloncesto, allí se ubicará, entre el 3 y el 12 de agosto, un escenario secundario para la pelea de gallos. En las canchas tendrá lugar, también en las mismas fechas, el campeonato de baloncesto de 3x3.

En lo que respecta al aparcamiento 4, en éste se ubicará el Escenario principal -del 3 de agosto al 15-

Plazas de estacionamiento

El Concello ha informado de la ocupación de las siguientes plazas de estacionamiento para cubrir las necesidades logísticas del evento, del 03/08 al 12/08:

3 plazas a cada lado del aparcamiento 3 para accesos a las zonas verdes.

10 plazas en batería en el aparcamiento 10, junto a la Casa das Palabras, para la unidad móvil de Telefónica.

3 plazas en batería en el aparcamiento 10, junto a la Casa das Palabras.

4 plazas en batería, las más próximas a la Avda. de Europa, en la parcela municipal con referencia catastral 8935848NG1783N-1-DG, entre el 06/08 y el 11/08.

Durante la celebración del evento se señalizará el tramo del paseo situado frente al evento como paso de emergencias, evitando la aglomeración de personas. Este paseo deberá contar con apoyo de voluntariado o personal del evento.

Del mismo modo, se señalizará un espacio de 2 metros en el arenal, junto al muro del paseo, como recorrido alternativo al paseo. Este corredor será delimitado con postes de madera y cinta.

Descenso Urbano

Para el descenso urbano, evento que se llevará a cabo en el centro de la ciudad -entre la zona exterior de la fortaleza de O Castro y la plaza del Centro Comercial A Laxe- el montaje, celebración y desmontaje se prolongará del 6 de agosto al 9 de agosto. Los entrenamientos tendrán lugar entre las 10:00 horas y las 13:30 horas, y la competición entre las 16:00 horas y las 18:30 horas.

Los locales afectados tendrán que mantener libre la calle durante la celebración de la prueba en los horarios de entrenamientos y competición.

Afecciones a la movilidad

Reserva de estacionamiento en el Paseo dos Cedros el sábado 08/08 , desde las 08:00 horas . Se señalizará con 48 horas de antelación .

el sábado , desde las . Se señalizará con . Retirada del estacionamiento en batería en la parte baja del Paseo Rosalía de Castro , Paseo de Alfonso y Elduayen el día de la prueba.

, y el día de la prueba. Corte de tráfico, excepto para el autobús urbano, en la calle Camelias , entre las calles Marqués de Alcedo y Avda. de Hispanidad , durante los entrenamientos.

, entre las calles y , durante los entrenamientos. Corte total de tráfico en la calle Camelias, entre Marqués de Alcedo y Avda. de Hispanidad, durante la competición.

Corte de tráfico en el Paseo de Rosalía de Castro , en la parte alta de la corona de O Castro , durante entrenamientos y competición.

, en la parte alta de la corona de , durante entrenamientos y competición. Corte del acceso al Paseo Cronista Xosé M. Álvarez Blázquez durante entrenamientos y competición.

durante entrenamientos y competición. Corte de tráfico en las calles de acceso al recorrido en el Casco Vello Alto y Baixo durante entrenamientos y competición.

durante entrenamientos y competición. Corte de accesos peatonales en las calles del recorrido: Muralla de O Castro, cruce de la calle Camelias, Praza do Rei, Paseo de Alfonso, Elduayen, San Vicente, Caracol, Méndez Núñez, Praza da Igrexa, Praza da Pedra, pasarela hacia el CC A Laxe y plaza del CC A Laxe , durante entrenamientos y competición.

, durante entrenamientos y competición. Corte de tráfico en Méndez Núñez, Praza da Igrexa y Praza da Pedra el jueves 6 , de 08:00 a 20:00 horas , y el sábado 8 , de 08:00 a 15:00 horas , para el montaje de la estructura.

el , de , y el , de , para el montaje de la estructura. Se prohíbe el acceso peatonal a la Praza do Rei por la pasarela metálica durante el montaje y desmontaje.

Park de Navia

Se informa favorablemente la ocupación de este espacio para la celebración de la Family Day – Talleres, el 07/08, con la instalación de dos carpas de 3 × 3 metros, en horario de 08:00 a 20:00 horas.