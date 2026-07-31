Vigo adjudica hasta 2029 el contrato del servicio de ambulancias para la Navidad

Tras el inicio del montaje de la Navidad 2026 en Vigo, el Concello ha comenzado también con la tramitación pertinente y obligatoria que garantice los servicios que requiere un evento de amplia trascendencia.

En este caso, el alcalde, Abel Caballero, dio cuenta de la adjudicación, hasta 2029, del servicio de ambulancias. Es de un importe de 167.000 euros para todos estos años -el presente rondará los 70.000 euros-.

"Empezamos con la Navidad y con los contratos que hay que hacer para cada una de las necesidades", precisó el primer edil vigués.