Robaba a personas ebrias o con discapacidad, en Cangas: Ha sido detenido por la Guardia Civil

Un vecino de Cangas, de 47 años de edad, ha sido detenido como presunto autor de cuatro robos cometidos con violencia en distintos puntos del municipio. Los hechos ocurrieron entre los meses de noviembre de 2025 y el presente mes de julio.

Según explica la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación permitió relacionar al ahora arrestado con una serie de robos que presentaban un mismo "modus operandi". El varón, supuestamente, seleccionaba a víctimas especialmente vulnerables aprovechando que se encontraban bajo los efectos del alcohol o presentaban una discapacidad. Lo anterior para sustraerles sus pertenencias empleando violencia física y huyendo rápidamente del lugar.

El primero de los hechos tuvo lugar el 8 de noviembre de 2025, sobre las 04:00 horas, en Cangas. La víctima, un hombre de 50 años que se encontraba sentado en un banco de piedra frente a una entidad bancaria, fue sorprendida por el autor, quien circulaba en bicicleta y le arrebató el bolso de un fuerte tirón, sin llegar a ocasionarle lesiones.

Meses después, en febrero de este año, el investigado abordó a otro varón que también se encontraba en estado de embriaguez, sujetándolo del brazo y tirándolo al suelo para robarle la cartera del bolsillo.

Dinero y tabaco

El tercer robo ocurrió en junio, cuando el detenido golpeó a un hombre ebrio y se llevó el dinero que portaba y una cajetilla de tabaco. El último de los hechos fue en la madrugada del 5 de julio, cuando el hombre atacó por la espalda a otro varón con una discapacidad y le sustrajo la riñonera.

Tras su detención, el presunto autor fue puesto en libertad bajo el compromiso de comparecer ante la autoridad judicial siempre que le sea requerido.