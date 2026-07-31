El PP de Vigo, sobre Peinador: "Las alcaldesas de Santiago y A Coruña han adelantado por la derecha a Caballero"

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha criticado este viernes la gestión política en el aeropuerto de Peinador por parte de Abel Caballero: "Está demostrando su absoluta incapacidad para atraer aerolíneas al aeropuerto de Peinador. Años de fotos triunfalistas cuando el aeropuerto funcionaba, ahora da la espalda al problema y hace que no va con él", ha dicho.

Sánchez ha cuestionado una presunta inacción por parte del primer edil vigués desde la finalización del contrato con Ryanair y también ha preguntado por el resultado de las reuniones mantenidas en Fitur, así como por el contrato para la línea a Londres. "Lo único que ha hecho estos meses ha sido confrontar con las dos administraciones que le han tendido la mano y se han ofrecido a poner dinero para ayudar a establecer rutas", ha censurado.



La "popular" asegura que las alcaldesas de Santiago y de A Coruña "han adelantado por la derecha a Abel Caballero" en esta materia: "Mientras él coloca luces en pleno mes de julio, las alcaldesas trabajaban en silencio y llegando a acuerdos con otras administraciones. Pero todos sabemos que esas cosas el alcalde socialista de Vigo no las sabe hacer", remarcó.

"Vigo está aislada"

Sobre la regidora santiaguesa, Sánchez ensalzó las gestiones llevadas a cabo por ella: "Sí las supo hacer la alcaldesa nacionalista de Santiago, que no es sospechosa de tener afinidad con la Xunta, y ha conseguido colaboración de las administraciones para que Wizz Air consiga una base en su aeropuerto y varias rutas nacionales e internacionales". También enfatizó la situación en A Coruña: "La alcaldesa socialista de A Coruña trabaja en la misma línea e incluso suma al tejido productivo de su ciudad para conseguir captar vuelos".



Mientras, ha continuado, "el alcalde de Vigo, también socialista, desprecia e insulta a la Xunta y a la Diputación que le están ofreciendo dinero a través exactamente del mismo modelo que está empleando Santiago. Abel Caballero, con su populismo y su confrontación estéril ha dejado a Vigo totalmente aislada, anclado en una política aeroportuaria fracasada que ha llevado a Peinador a su peor momento de la historia".



Por lo anterior, el PP ha instado al alcalde vigués "a sumarse al consenso con Aena, con la Xunta y con la Diputación como están haciendo las demás ciudades gallegas con éxito. Mientras, el alcalde está solo y deja al aeropuerto de Peinador totalmente vacío".