La CIG recuerda este miércoles en O Porriño (Pontevedra) a la trabajadora del SAF fallecida en Atios

La CIG ha convocado para este miércoles una manifestación en O Porriño coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento de Teresa de Jesús, trabajadora del servicio de ayuda en el hogar (SAF), en una de las viviendas a las que acudía en la parroquia de Atios. Bajo el lema "El sector no olvida", la movilización partirá a las 11:30 horas del Centro Cívico y finalizará ante el Concello.

El responsable nacional de CIG-Servizos, Pedro Pérez, aseguró que desde la tragedia, ocurrida en julio de 2025, el sindicato ha tratado de "erradicar" las situaciones de violencia que sufren las trabajadoras del sector.

La organización criticó que la Consellería de Política Social no haya firmado el protocolo de actuación ante situaciones violentas acordado por sindicatos, patronal y otros agentes, pese a que sí fue respaldado por el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Según la CIG, la falta de adhesión de la Xunta y de los cambios legislativos previstos en un anexo deja el documento "sin ningún tipo de efecto".

El sindicato reclama también un nuevo convenio colectivo con mejoras salariales, laborales y de seguridad, así como la posibilidad de que las profesionales dejen de acudir a una vivienda en caso de agresión sin perder horas de trabajo ni ingresos.

La protesta defenderá, además, la creación de un sistema público gallego de atención a las personas frente a una privatización que, según la central, genera "precariedad".

El BNG de O Porriño ha animado a la ciudadanía a participar en la marcha y ha acusado al alcalde, Alejandro Lorenzo, de negarse a reclamar mejoras para el SAF ante la Xunta. La concejala Míriam Martínez afirmó que lo ocurrido en Atios supuso "un punto de inflexión" y pidió al Gobierno autonómico "que asuma su responsabilidad".

Por su parte, el Concello de O Porriño ha convocado un minuto de silencio en recuerdo de la trabajadora fallecida, que tendrá lugar a las 13:30 horas en la plaza Arquitecto Antonio Palacios.