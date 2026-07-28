Ni tabaco ni vapeadores: así cambiarán las islas Cíes y Ons con la nueva ley antitabaco

El pasado 21 de julio, el Gobierno aprobó el proyecto para la reforma de la ley antitabaco, según el cual se amplía la prohibición de fumar a las playas marítimas y fluviales y a todos los parques nacionales, que serán considerados como espacios libres de humo.

Esta legislación supondrá un cambio, por ejemplo, para las islas Cíes y Ons; la prohibición alcanzará a Rodas, Figueiras, Nosa Señora y el resto de playas de Cíes, así como a los arenales de Ons, entre ellos Melide, Area dos Cans, Canexol o Pereiró.

También se extenderá a los caminos, miradores, zonas de espera, áreas próximas a los muelles y demás espacios abiertos al público dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.

Cigarros electrónicos y vapeadores

Pero según el texto de la ley, el veto no se limitará al cigarrillo convencional, sino que la reforma equipara al tabaco los cigarrillos electrónicos con o sin nicotina, vapeadores, productos de hierbas para fumar y shishas, de modo que tampoco podrán utilizarse en las islas.

Las bolsas de nicotina quedan fuera de esta prohibición general de consumo en espacios sin humo, aunque su uso estará prohibido para los menores de edad.

De momento, el texto debe pasar por el Congreso y el Senado y podría sufrir modificaciones durante su tramitación. Una vez aprobado definitivamente, comenzará a aplicarse 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque se concederán dos meses para adaptar la señalización de los lugares afectados.

Hasta ahora se podía fumar

Hasta ahora, la legislación estatal vigente no incluía una prohibición general y expresa de fumar en playas o parques nacionales; aunque es cierto que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de las Illas Atlánticas sí que impide encender cualquier tipo de fuego o fogata y abandonar basura o residuos, incluidas las colillas.

Al no estar recogida en ninguna norma, el hecho de fumar en Cíes o en Ons no supone actualmente una infracción de la normativa antitabaco vigente. Por tanto, hasta ahora se ha podido fumar, siempre y cuando se recogiese la colilla y no terminase en el suelo.

En este sentido, hay que tener en cuenta que Galicia cuenta desde 2016 con una Red de Playas sin Humo. En este caso, se trata de una iniciativa de carácter educativo y voluntario, sin finalidad recaudatoria ni sanciones económicas.

Con la futura legislación estatal, este modelo pasará de ser una mera recomendación a una prohibición obligatoria para todos los arenales.

Multas de hasta 100 euros por fumar

El régimen sancionador divulgado para la reforma considera una infracción leve fumar o vapear en un lugar prohibido. Cuando se trate de una conducta aislada, como encender un cigarrillo en una playa de Cíes u Ons, la multa podrá alcanzar los 100 euros.

Las infracciones leves se mueven, con carácter general, entre 100 y 600 euros; las graves, entre 601 y 10.000 euros, y las muy graves, relacionadas principalmente con publicidad o promoción ilegal, pueden llegar a los 600.000 euros.

La aplicación efectiva de la nueva normativa todavía pasará por la aprobación definitiva del texto por el Congreso y el Senado y posteriormente exigirá la instalación de señales, además de determinar cómo se desarrolla la vigilancia en unos espacios que reciben miles de visitantes durante el verano.

La norma supondrá, en todo caso, un cambio significativo para Cíes y Ons: la prohibición expresa y sancionable de fumar en todo el Parque Nacional de las Illas Atlánticas.