Segunda jornada de calor en Vigo: las playas, de nuevo llenas

Nueva jornada de calor en Vigo, con máximas que se sitúan en torno a los 30 grados, y que han vuelto a hacer que las playas de la ciudad se llenen de gente.

Los vigueses han encontrado refugio contra el calor en Samil y O Vao, entre otras, especialmente tras una noche en la que, según MeteoGalicia, se han alcanzado los 24 grados de madrugada.

En cambio, mañana está previsto un ligero descenso de las temperaturas, con 25 grados de máxima y 18 de mínima. El resto de la semana, los termómetros se mantendrán estables sin rebasar los 26 grados.