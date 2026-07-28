Un conductor resulta herido en Gondomar (Pontevedra) tras chocar frontalmente contra un camión

Un conductor ha resultado herido durante la mañana de este martes en Gondomar después de que el turismo en el que viajaba chocase frontalmente contra un camión que transportaba madera.

El accidente se produjo sobre las 10:10 horas en las inmediaciones de la rotonda del cuartel de la Guardia Civil.

Fue el propio conductor del vehículo industrial quien alertó a los servicios de emergencia y explicó que no había personas atrapadas, aunque el ocupante del coche necesitaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.

Los vehículos quedaron obstaculizando la vía, por lo que los agentes tuvieron que intervenir también para regular la circulación mientras se atendía al herido.