El Álvaro Cunqueiro de Vigo, pionero en realizar un nuevo implante para tratar la insuficiencia aórtica

La Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Álvaro Cunqueiro ha realizado, por primera vez en España, el implante de un nuevo tipo de válvula cardíaca diseñada específicamente para tratar la insuficiencia aórtica sintomática grave.

Los especialistas han colocado con éxito tres dispositivos "Jenavalve" a otros tantos pacientes con elevado riesgo quirúrgico, que ya han recibido el alta hospitalaria y evolucionan favorablemente.

Según explica el jefe de sección de la unidad, José A. Baz, se trata de "la primera válvula aprobada específicamente para esta patología", ya que hasta ahora se utilizaban dispositivos TAVI concebidos para tratar la estenosis aórtica, con resultados variables y un mayor riesgo de complicaciones.

La principal novedad de esta válvula reside en su mecanismo de fijación, compuesto por tres clips o pinzas que permiten un anclaje completo y seguro y una adaptación anatómica a las tres valvas del corazón.

La insuficiencia o regurgitación aórtica se produce cuando la válvula aórtica no cierra correctamente y parte de la sangre regresa al ventrículo izquierdo en lugar de continuar por el sistema circulatorio. Esta sobrecarga obliga al corazón a trabajar más y puede provocar, con el paso del tiempo, síntomas como fatiga, dificultad para respirar o hinchazón en las piernas.

Mínimamente invasivo

"Supone un avance muy importante porque ahora podemos ofrecer un tratamiento eficaz y seguro frente a una patología que carecía de una terapia adecuada", destaca Baz.

El implante se realiza mediante un procedimiento mínimamente invasivo, introduciendo la válvula a través de un catéter mediante una punción en la arteria femoral, sin necesidad de abrir el esternón ni detener el corazón.

Esta técnica resulta menos agresiva, reduce las complicaciones y acorta de forma significativa las estancias hospitalarias y la recuperación de los pacientes. La elección del Álvaro Cunqueiro para estrenar el dispositivo en España responde, según Baz, a la amplia experiencia del centro en implantes cardíacos transcatéter, con unas 350 válvulas mitrales, tricúspides y aórticas colocadas cada año.

El hospital estima que podrá implantar esta nueva válvula a unos 25 pacientes anuales del Área Sanitaria de Vigo.