El albergue de peregrinos de Vigo recibe a su caminante número 50.000

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, recibieron este lunes al peregrino número 50.000 alojado en el albergue "Juan Manuel López Chaves" desde su apertura.

El caminante es Mario Rodrigues Ribeiro, de 66 años, natural de Viana do Castelo, procedente de Oporto y residente en Canadá. Los representantes autonómicos mostraron su "satisfacción" por el registro alcanzado y defendieron la inversión de 1,8 millones de euros realizada por la Xunta para rehabilitar los edificios y dotar a Vigo de su primer albergue público en el Casco Vello.

"Los números avalan la decisión que tomamos para recuperar estos inmuebles en un lugar emblemático", señalaron.

Ortiz destacó que más de 57.700 peregrinos han recogido ya la Compostela después de pasar por Vigo, una cifra que, según indicó, supone un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2025. La delegada advirtió, además, de que el dato real sería todavía mayor, ya que numerosos caminantes no solicitan la acreditación en el Arzobispado de Santiago.

Por su parte, Gómez Román destacó el carácter internacional del Camino Portugués de la Costa: "Mario es un ejemplo de lo que representa esta ruta: viene de Portugal, pero reside en Canadá". El comisario añadió que ocho de cada diez peregrinos proceden del extranjero, con el consiguiente impacto económico, la generación de empleo y la proyección exterior de Galicia.

La representante de la Xunta subrayó que esta afluencia repercute directamente en la economía viguesa. De los alrededor de 57.000 peregrinos recibidos en 2026, unos 7.700 fueron estadounidenses, cerca de 6.000 alemanes y 4.400 italianos.

"Hablamos de visitantes con un alto poder adquisitivo que permanecen varios días en Vigo y consumen en nuestros hoteles, comercios y restaurantes", afirmó. Desde que el Camino Portugués de la Costa fue reconocido oficialmente, en mayo de 2016, más de 350.000 personas han completado esta ruta.

Ortiz volvió a reclamar al Concello de Vigo una mejor señalización del itinerario a su paso por la ciudad y criticó la "negativa" del alcalde, Abel Caballero, al considerar que provoca que numerosos peregrinos se pierdan por las calles viguesas.