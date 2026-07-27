Ya es oficial: estos serán los dos festivos locales de Vigo en 2027

El Pleno Municipal de Vigo ha aprobado por unanimidad este lunes los dos festivos locales de cara al año 2027 y que permitirán dos puentes de larga duración.

Finalmente, ha salido adelante la propuesta del PSOE de trasladar el festivo por la Reconquista, del 28 de marzo, al 29 de marzo; la razón, que el día de la gran romería viguesa cae en domingo, por lo que la celebración se podrá extender un día más, hasta el lunes.

El segundo será otro lunes, el 16 de agosto, otro de los festivos locales tradicionales, por la celebración de San Roque.

Festivos 2027

Así queda la lista definitiva de festivos para el año 2027: