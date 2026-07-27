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Ya es oficial: estos serán los dos festivos locales de Vigo en 2027
El Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad que sean el 29 de marzo, por la Reconquista, ya que el día 28 es domingo, y el lunes, 16 de agosto, por San Roque
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El Pleno Municipal de Vigo ha aprobado por unanimidad este lunes los dos festivos locales de cara al año 2027 y que permitirán dos puentes de larga duración.
Finalmente, ha salido adelante la propuesta del PSOE de trasladar el festivo por la Reconquista, del 28 de marzo, al 29 de marzo; la razón, que el día de la gran romería viguesa cae en domingo, por lo que la celebración se podrá extender un día más, hasta el lunes.
El segundo será otro lunes, el 16 de agosto, otro de los festivos locales tradicionales, por la celebración de San Roque.
Festivos 2027
Así queda la lista definitiva de festivos para el año 2027:
- 1 de enero - Año Nuevo
- 6 de enero - Día de Reyes Magos
- 19 de marzo - Día del Padre
- 25 de marzo - Jueves Santo
- 26 de marzo - Viernes Santo
- 29 de marzo - Reconquista de Vigo (festivo local que se traslada desde el 28 de marzo)
- 1 de mayo - Día del Trabajo
- 17 de mayo - Día das Letras Galegas
- 16 de agosto - San Roque (festivo local)
- 12 de octubre - Día de la Hispanidad
- 1 de noviembre - Día de Todos los Santos
- 6 de diciembre - Día de la Constitución
- 8 de diciembre - Día de la Inmaculada
- 25 de diciembre - Navidad