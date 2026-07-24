Vigo da el primer paso en Galicia para abolir la prostitución a través de una ordenanza

Este viernes se ha dado el primer paso de una serie de tramitaciones con las que se pretende abolir la prostitución en Vigo. La Xunta de Goberno ha aprobado el inicio de la consulta pública, paso previo a la elaboración de una ordenanza abolicionista.

Según ha informado la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, la normativa pretende situar a Vigo entre las ciudades que asumen "con claridad" que la prostitución y la explotación sexual constituyen "una de las formas más graves de violencia y desigualdad contra las mujeres". Así, según ha recogido Europa Press, se trata de dar "el paso definitivo" para que Vigo "siga siendo una ciudad comprometida con la igualdad, la dignidad y los derechos humanos".

Según ha indicado, la ordenanza responderá a un modelo abolicionista que actuará contra quien se lucra con la explotación sexual y contra la demanda que la sostiene. Además, combinará la persecución de la explotación con la protección y el acompañamiento de las mujeres víctimas.

Para Silva, esta iniciativa es una muestra de que Vigo quiere seguir avanzando como "una ciudad más justa, más igualitaria y libre de toda forma de explotación de las mujeres", augurando que la futura ordenanza será "una de las más avanzadas del Estado" en esta materia.