Mos (Pontevedra) presenta el futuro Puxeiros: Para uso cultural, lúdico, y con servicios municipales

Mos reformará uno de sus principales núcleos urbanos: Puxeiros. Lo hará mediante una actuación estratégica que dará continuidad a los objetivos definidos por el Plan Xeral de Ordenación Municipal, que recibió el visto bueno en 2017.

El documento urbanístico definía este enclave como prioritario en la línea de una consolidación del núcleo urbano de Mos, así como de un fortalecimiento de la estructura urbanística municipal.

La actuación abarcará una superficie de 32.617 metros cuadrados. Dos tercios de la superficie se reservarán a usos públicos, con amplias zonas verdes, nuevos equipamientos, espacios de convivencia, y una movilidad más accesible. Será el punto de partida para la creación de más de 10.500 metros cuadrados de zonas verdes, 3.246 metros cuadrados con nuevo equipamiento municipal para uso cultural, 110 plazas para aparcamiento, y 240 viviendas, de las que 80 serán protegidas.

Hoy será la presentación del plan, que contará con la presencia de la regidora, Nidia Arévaño, con Xavier Rivas, de Ótima, y con los arquitectos José Luis Quintela y Enrique Gil, de Quintela+Gil Arquitectos.