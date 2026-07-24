Desaconsejado el baño en las playas Rodas y Figueiras de las Islas Cíes por contaminación microbiológica

La presencia de contaminación microbiológica en las playas de Rodas y Figueiras de las Islas Cíes ha provocado que se desaconseje el baño en sus aguas. Así lo ha decretado la Consellería de Sanidade.

Según ha informado el gobierno de Vigo en un comunicado y ha recogido Europa Press, el departamento autonómico les ha alertado de la contaminación detectada en las últimas horas en el agua de estas playas, tras los análisis realizados por el Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Las mismas han puesto de manifiesto la presencia de bacterias en un porcentaje que no es compatible con la recomendación del baño para las personas. "El Ayuntamiento se ve en la obligación de no recomendar temporalmente el baño en los arenales de Rodas y Figueiras hasta que se elimine esta contaminación en el agua", han remarcado.

Se da la casualidad de que el pasado viernes la localidad pontevedresa de Baiona cerró dos de sus playas más conocidas, A Ladeira y Santa Marta, debido a los análisis realizados a sus aguas. No obstante, el pasado martes volvieron a ser abiertas al recuperar la "calidad excelente" del agua.