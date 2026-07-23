El Puerto de Vigo abre "Atlántida", un nuevo visor submarino para descubrir la biodiversidad de la ría. APV

El Puerto de Vigo abrirá al público este viernes 24 de julio "Atlántida", un innovador visor submarino con el que busca avanzar en la integración del espacio portuario en la ciudad y poner en valor el patrimonio ambiental de la ría.

La instalación, de acceso gratuito y vinculada a la estrategia "Peiraos do Solpor", combina divulgación científica, historia local y concienciación medioambiental. Su nombre homenajea la relación de Vigo con Julio Verne y con la ciudad sumergida descrita en su novela "20.000 leguas de viaje submarino".

El observatorio se encuentra a una profundidad de entre seis y diez metros, dependiendo de las mareas, y dispone de escaleras y ascensor para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Una narración protagonizada por el propio Julio Verne acompaña a los visitantes durante el descenso.

Desde sus cristales podrán observar especies como sargos, pintos, maragotas, lubinas, choupas, bogones y peces ballesta, además de dos refugios instalados para caballitos de mar, cuya actividad podrá seguirse mediante cámaras subacuáticas. Durante los días previos a la apertura también se avistaron arroaces en las inmediaciones.

"Atlántida" se asienta sobre un fondo arenoso en el que se han colocado estructuras destinadas a favorecer la fijación de flora y fauna autóctonas, convirtiendo el entorno en un nuevo refugio para la biodiversidad marina.

El proyecto, incluido en la estrategia Blue Growth del Puerto de Vigo, cuenta con un presupuesto global de 5,7 millones de euros: 3,8 millones proceden de fondos Next Generation canalizados a través de Puertos del Estado y 1,6 millones son aportados por la Autoridad Portuaria de Vigo.

Información práctica para visitar "Atlántida"