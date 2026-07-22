El Día de Galicia se adelanta en la ciudad olívica y se impregna de viguismo: "Sentimos orgullo de ser de Vigo"

Vigo se adelantó a la celebración del Día de Galicia celebrando un acto propio y ciertamente cargado de sentimiento vigués en los jardines de Castrelos, junto al Quiñones de León.

Decenas de personas se dieron cita en este enclave para participar en una jornada que contó con representación de todas las fuerzas políticas del Consistorio vigués y que estuvo presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien aprovechó la ocasión para reivindicar los avances de Vigo, que, en base a sus palabras, no siempre gozó de consideración en el conjunto de Galicia: "No seo dunha Galicia nai e señora, Vigo foi tantas veces relegada e marxinada. Negóuselle a condición de sede de importantes institucións. A capital de Galicia, a delegación do Goberno, a Administración de Xustiza, as catro capitais de provincia. Ningunha leva o nome de Vigo", lamentó Caballero.

Con todo, el primer edil vigués repasó todos los pasos hacia delante dados por la primera ciudad de Galicia: A nivel económico, industrial, social, tecnológico o turístico, entre otros: "Vigo avanza con máis forza que ningunha outra cidade galega", aseveró.

Al término de las intervenciones, sonó el himno de Galicia ante las autoridades, fuerzas y cuerpos de seguridad y vecinos presentes en el acto, que concluyó con un cóctel.