La Xornada Cultural en el Museo do Mar en Vigo resiste: Quieren que se celebre este verano

Organizadores de la Xornada Cultural en el Museo do Mar de Vigo y, a la derecha, Xabier P. Igrexas del BNG. Cedida

A la Xornada Cultural Mar de Galicia todavía le queda una vida o, al menos, eso es lo que pretenden sus organizadores. La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, mantuvieron un encuentro con los responsables de la Asociación Sociocultural y Deportiva Over, organizadores de la citada jornada, para poder recuperar la iniciativa y buscarle nuevas fechas este verano.

Ortiz lamentó un "ataque" a la cultura local con un procedimiento administrativo que "no dio margen" para que los organizadores cumplieran, según ella, con los requisitos solicitados por el Concello de Vigo. "Pedimos á administración local que facilite o traballo dos colectivos e non impoña trámites burocráticos imposibles de cumprir tanto en tempo como en forma", manifestó la delegada. "A día de hoxe seguimos sen saber por que unha actividade que presentou a solicitude dos permisos con máis dun mes e medio de antelación acabou suspendida con menos de 24 horas de marxe", anotó.

Luisa Sánchez, por su parte, argumentó que "Caballero está a botar un pulso á cidade con esta espiral de prohibicións. E vaino a perder. Empeza pola música local, segue polas pantallas para ver á selección española, continúa por unha xornada cultural... Que será o seguinte?", concluyó.

El BNG habla de "acoso administrativo" por parte del Concello de Vigo

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego de Vigo anunció este martes que solicitará de manera formal acceso a todos los expedientes de autorización de eventos tramitados por el Concello desde el pasado 1 de enero. El objetivo será comprobar "se o Goberno municipal está a aplicar os mesmos criterios, requisitos e prazos na concesión dos permisos".

El voceiro municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, explicó que esta iniciativa "responde ás reiteradas queixas e denuncias formuladas por asociacións e entidades organizadoras sobre as demoras na tramitación das autorizacións e a imposición de novos requisitos a escasas horas do inicio das actividades".

Igrexas señaló que esta problemática ya se trasladó en la Comisión Informativa de Seguridade, en la que se citó la decisión de impedir los conciertos en los quioscos de las playas o las dificultades denunciadas en la organización de la Xornada Cultural do Mar. "Hai síntomas claros de violencia administrativa e institucional, e parece que existe un maior celo para dificultar aqueles eventos que non están patrocinados directamente polo Concello", alertó Igrexas.

Por último, el BNG solicitará que el Goberno municipal aclare "se existe un protocolo actualizado que regule a tramitación, exame e resolución das autorizacións para eventos públicos".