El policía herido en Vigo durante las protestas del metal será indemnizado con 21.500 euros

El policía nacional herido durante la huelga del metal en Vigo en 2023 será indemnizado con 21.500 euros. Así lo ha decretado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del agente contra la resolución dictada por el Jefe de la División de Personal de la Policía. Esta última desestimaba la solicitud de indemnización de lesiones y secuelas derivadas de acto de servicio.

"Anulamos el acto administrativo recurrido, por ser contrario a derecho, y declaramos, como situación jurídica individualizada, el derecho del demandante a ser indemnizado por la Administración demandada en la suma de 21.506,87 euros", recoge la sentencia.

Según el mismo documento, el hombre fue alcanzado por un petardo -en su pie derecho-, por lo que tuvo que ser atendido en urgencias del Hospital Vithas Vigo. También sufrió heridas en el muslo.

Por lo anterior, estuvo de baja desde el 6 de julio de 2023 hasta el 2 de enero de 2024, con 180 días de curación de las lesiones, quedándole secuelas como molestias en la cicatriz.

Pese a pedir una indemnización por lo ocurrido, le fue desestimada, argumentando que el reclamante no había padecido perjuicio económico alguno durante el periodo de incapacidad temporal dado que percibió todo lo que le correspondía, "por lo que la pretensión indemnizatoria del mencionado funcionario carece de fundamento", indicaban.

Sin embargo, ahora el TSXG dice lo contrario, ya que el concepto que se indemniza es "el perjuicio personal derivado de las lesiones sufridas", un perjuicio "cuya individualidad reconoce la normativa específica de valoración del año, bien en su modalidad básica, bien en la de pérdida temporal de calidad de vida y este concepto es distinto de la simple percepción de retribuciones derivadas de la baja laboral", explica.