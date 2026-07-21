El Gobierno de Vigo recuerda que son los funcionarios los que resuelven las autorizaciones culturales

El Gobierno de Vigo ha salido al paso de las acusaciones del BNG y que ponen en tela de juicio los procedimientos que otorgan las licencias para los espectáculos culturales de la ciudad. Lo anterior, tras quedarse sin licencia los quioscos de playa para la celebración de conciertos y no poder celebrarse la jornada cultural prevista en el Museo do Mar. Los nacionalistas han hablado de "acoso administrativo".

El Gobierno vigués ha querido remarcar que la documentación exigida por el Concello es la que recoge la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Xunta de Galicia. "As declaracións do BNG son, unha vez máis, un novo exemplo de estulticia xurídica e política, obviando que o departamento de Seguridade do Concello de Vigo autoriza mensualmente decenas de eventos que se desenvolven na cidade", han dicho en un comunicado.

En las últimas semanas, han recordado, obtuvieron autorización las fiestas de Coia, Cabral, la Festa da Cultura, el Rallye Rías Baixas, el Festival Interfolk, las fiestas de Bembrive, el Galicia Fest, el certamen Vigo Sea Fest, las fiestas del Carmen en O Vao o las de de Alcabre. También se instaló la pantalla de la Deputación, puntualizan, "unha vez que cumpriu os requisitos legais" y se celebraron las fiestas de Bouzas. También ha obtenido autorización O Marisquiño.

"As entidades ou institucións que cumpren as normas reciben autorización e celebran os seus eventos con total normalidade, e así o reflicten os exemplos antes citados. O que lle sucede ao BNG é que non queren recoñecer que esta cidade rexistra unha intensa actividade cultural e de ocio e que se desenvolve cumprindo escrupulosamente a lei", ha insistido el equipo de Abel Caballero. "Hai que lembrarlle ao voceiro do BNG o bo facer dos técnicos municipais porque cando fala de acoso administrativo está a poñer en dúbida o seu traballo. O BNG fáltalle ao respecto aos traballadores municipais; quen resolve son funcionarios municipais, co seu criterio técnico e co respecto á lei. Para o BNG, coma sempre, parece que todo vale pero este Concello non vai tolerar as faltas de respecto aos traballadores públicos", ha concluido.