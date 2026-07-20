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Vigo reconstruye el muro del arenal de Santa Baia de Alcabre tras una inversión de 230.000 euros
No fue la única infraestructura natural dañada y reparada, ya que el Consistorio ejecutó otras intervenciones en Camiño Igrexa, en Valadares; Rúa Baixada á Praia, en Saiáns; Vista do Mar, en San Xoán do Monte; rúa Cantabria número 300, en Teis y en el muro de la Vía Traída das Augas, también en Teis
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El Concello de Vigo abordó la reparación del muro del arenal de Santa Baia de Alcabre, afectado por los temporales registrados durante este pasado invierno.
Más concretamente, se procedió a la reconstrucción del muro de contención, de 85 metros de largo y cinco de alto. También el paseo del arenal. En total se invirtió una partida de 230.000 euros.
El Concello actuó, además, en otros lugares afectados en la ciudad por el mismo condicionante: Camiño Igrexa, en Valadares; Rúa Baixada á Praia, en Saiáns; Vista do Mar, en San Xoán do Monte; rúa Cantabria número 300, en Teis, y en el muro de la Vía Traída das Augas, en Teis.
Todo lo anterior requirió una inversión de un millón de euros, a la que habrá que sumarle los 628.000 que permitirán completar otras actuaciones en muros como los de los colegios Valle-Inclán, Igrexa Valadares, CEIP Mestres Goldar, Escola Infantil Villalaura y Galindra.