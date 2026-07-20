Vigo se compromete a celebrar las reuniones "necesarias" para que los quioscos de playa tengan actuaciones

El Concello de Vigo ha mostrado este lunes su predisposición a solventar el problema alusivo a los quioscos de playa y a la posibilidad de que estos puedan celebrar actuaciones musicales, una cuestión suspendida este julio por falta de ajuste a la ley. El Gobierno local se reunió con representantes de los chiringuitos de playa para tratar de buscar una "solución" y reivindicar que la ley "puede cumplirse y se va a cumplir".

En concreto, fue la concejala de Medio Ambiente, Nuria Rodríguez -según recogió Europa Press-, la que mantuvo este encuentro al que acudieron también técnicos municipales. En el mismo se abordó una vía de solución para la situación actual, pero siempre "con el principio irrenunciable del respeto a la ley".

Por lo anterior y siempre según las mismas fuentes, en los próximos días volverán a celebrarse "las reuniones que fuesen necesarias" para encontrar una resolución ajustada a la normativa vigente.

Todo ello después de que la Policía Local ordenase hace días suspender las actuaciones musicales en los chiringuitos de Vigo al considerar que las concesiones solo autorizan la venta de bebidas y comidas. Esto generó una polémica en la ciudad, indicando el Ayuntamiento que los establecimientos deberían pedir primero autorización a la Xunta, al estar la mayor parte de ellos en zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre. Sin embargo, el Gobierno gallego aseguró que Vigo asumió voluntariamente la gestión de estos servicios de temporada, por lo que es el propio gobierno local el que decide qué actividades pueden autorizarse y el que tramita las concesiones.